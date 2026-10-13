Giudice Sportivo | Serie D. Multata l'Alessandria, il Celle Varazze perde Miragliotta per un turno

GARE DEL 11/10/2026
SOCIETA’ - AMMENDA
Euro 500,00 ALESSANDRIA CALCIO1912 US
Per inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza di soccorso ai bordi del campo.
DIRIGENTI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BALSAMO EMANUELE (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
Per avere litigato con un componente della panchina avversaria entrando anche nel terreno di gioco, si rendeva necessario l’intervento degli altri componenti della squadra per dividerli.
ALLENATORI - SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
MARINI ANDREA (BIELLESE 1902)
Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un A.A.
ALLENATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BERRINI ALEX (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
Per avere litigato con un componente della panchina avversaria entrando anche nel terreno di gioco, si rendeva necessario l’intervento degli altri componenti della squadra per dividerli.
CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CASELLI FILIPPO (BIELLESE 1902)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- MIRAGLIOTTA RICCARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- ALLASINA NICOLO (SALUZZO)
AMMONIZIONE (III INFR)
- DI CESARE FACUNDO ARIEL (BIELLESE 1902)
- BRUSA FEDERICO (CHISOLA CALCIO)
- PUENTES LONDONO JUAN CAMI (IMPERIA CALCIO SRL)
- WELBECK MASEKO NANA ADDO (IMPERIA CALCIO SRL)
- PRETTI LEONARDO (LASCARIS 1954 ASD)
- ROTA ARENSI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
AMMONIZIONE (II INFR)
- MORGANTI GUGLIELMO (ALESSANDRIA CALCIO1912 US)
- CIRILLO ANDREA (ASTI)
- DONAGGIO LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
- GHIOLDI FILIPPO (GOZZANO SSDRL)
- MASETTI ANDREA (GOZZANO SSDRL)
- GADAU GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)
- PALLAVICINI MATTEO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.)
AMMONIZIONE (I INFR)
- DIOP MODOU (ALESSANDRIA CALCIO1912 US)
- BRUSTOLIN SILVIO (ASTI)
- COZZARI MATTIA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
- MASSARO GABRIELE (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
- MELANI ANDREA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
- BELTRAME STEFANO (BIELLESE 1902)
- PAVON STEFANO (BORGOSESIA CALCIO)
- AUTORIELLO GIUSEPPE (BORGOSESIA CALCIO)
- LIKAXHIU MATEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
- RAO ANGELO MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
- GOZZO LUCA (DERTHONA FBC 1908)
- PIGATO RICCARDO (GOZZANO SSDRL)
- CARELLA FRANCESCO (IMPERIA CALCIO SRL)
- CINQUINI MATTIA (MILLESIMO CALCIO)
- GABELLI LEONARDO (MILLESIMO CALCIO)
- MAROTTA FILIPPO (SALUZZO)