Calcio, Prima Categoria. I fischietti per la decima giornata nei gironi A e B

GIRONE A
ALTARESE 1929 – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)
ANDORA 1966 – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
DEGO CALCIO – CAMPOROSSO
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)
GOLFO DIANESE 1923 – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Michele Calmatui (Genova)
ONEGLIA CALCIO – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Angelo Della Monica (Imperia)
OSPEDALETTI CALCIO – CENGIO
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
SAN FILIPPO NERI ALBENGA – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
VIRTUS SANREMESE CALCIO – CISANO
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
GIRONE B
AUDACE CAMPOMORONE – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
BOLZANETESE VIRTUS – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Filippo Conti (Genova)
CAMPESE F.B.C. – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Vincenzo Falco (Genova)
DINAMO SANTIAGO – OLIMPIC 1971
Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)
MULTEDO 1930 – VELOCE 1910
Arbitro: Filippo Masini (Genova)
PEGLIESE – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
RABONA VIA DELL’ACCIAIO – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Alessandro Di Maria (Chiavari)
VOLTRI 87 – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)