Calcio | 28 novembre 2025, 14:30

Calcio, Prima Categoria. I fischietti per la decima giornata nei gironi A e B

Gorlero dirigerà Ospedaletti - Cengio

GIRONE A
 

ALTARESE 1929 – BORGHETTO S.S. 1968

Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)
 

ANDORA 1966 – VENTIMIGLIA CALCIO

Arbitro: Federico Mantero (Savona)
 

DEGO CALCIO – CAMPOROSSO

Arbitro: Federico Gambaro (Genova)
 

GOLFO DIANESE 1923 – QUILIANOVALLEGGIA

Arbitro: Michele Calmatui (Genova)
 

ONEGLIA CALCIO – BORDIGHERA SANT'AMPELIO

Arbitro: Angelo Della Monica (Imperia)
 

OSPEDALETTI CALCIO – CENGIO

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA

Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
 

VIRTUS SANREMESE CALCIO – CISANO

Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)

GIRONE B

AUDACE CAMPOMORONE – SCIARBO COGO CALCIO ASD

Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
 

BOLZANETESE VIRTUS – SPERANZA 1912 F.C.

Arbitro: Filippo Conti (Genova)
 

CAMPESE F.B.C. – OLD BOYS RENSEN

Arbitro: Vincenzo Falco (Genova)
 

DINAMO SANTIAGO – OLIMPIC 1971

Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)
 

MULTEDO 1930 – VELOCE 1910

Arbitro: Filippo Masini (Genova)
 

PEGLIESE – VALSECCA SPORT FUN

Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
 

RABONA VIA DELL’ACCIAIO – VIRTUS DON BOSCO

Arbitro: Alessandro Di Maria (Chiavari)
 

VOLTRI 87 – ROSSIGLIONESE

Arbitro: Michele Giacchino (Savona)

