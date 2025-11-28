 / Calcio

Calciomercato. Riecco Vincenzo Alfiero al Chittolina, firma ok con il Vado

Seconda foto con la maglia del Vado per Vincenzo Alfiero.

A poco piu di un anno dal primo approdo al Chittolina, il bomber piemontese ha nuovamente posato con la divisa rossoblu negli uffici del club guidato dal presidente Tarabotto.

Ad accompagnarlo nella foto di rito il direttore sportivo Paolo Mancuso.

Un ingaggio che testimonia ulteriormente la volontà del Vado di non lasciare nulla al caso nella strada verso la Serie D.

Alfiero nella prima parte del campionato ha militato nelle fila del Pavia.

