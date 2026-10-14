Savona | Fisioterapia riabilitativa gratuita al Campus: al via il progetto per cittadini e sportivi

È stato presentato in Comune il progetto di collaborazione tra il Comune di Savona e il Master inRiabilitazione dei Disordini Muscolo-Scheletrici del Campus universitario diSavona, che mette le proprie competenze a disposizione del territorio offrendo trattamenti fisioterapici riabilitativi gratuiti.

L'iniziativa, realizzata con il coinvolgimento del CONI e di Libertas, è rivolta a cittadini e sportivi di ogni età e può rappresentare un'importante opportunità per le società sportive e gli enti di promozione sportiva e sociale.

"La disponibilità del Master è molto importante e apprezzata – sottolinea l'assessore allo Sport Francesco Rossello – perché mette a disposizione della città competenze di assoluta eccellenza e offre un servizio concreto alla comunità, contribuendo allo stesso tempo a rafforzare il rapporto tra la città e il Campus".

"Il Master è attivo dal 1999 ed è diventato negli anni un punto di riferimento nazionale e internazionale – spiega Marco Testa, direttore del Master e delegato del Rettore per il Campus di Savona –. È un vero fiore all'occhiello del nostro Campus e siamo felici di poter mettere a disposizione della comunità un servizio di alta qualità, svolto da professionisti qualificati".

"Ci siamo messi subito a disposizione per organizzare la segreteria e l'agenda degli appuntamenti – aggiunge Roberto Pizzorno, delegato CONI e presidente regionale Libertas – con l'obiettivo di rendere il servizio facilmente accessibile e consentire alle società sportive di sfruttarne al meglio le opportunità".

Il servizio sarà attivo nei mesi di ottobre e novembre al Campus di Savona e prevede una prima valutazione fisioterapica, alla quale seguirà l'eventuale definizione del percorso riabilitativo. Per accedere è necessaria una richiesta medica su carta semplice.