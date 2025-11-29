Calciomercato. Il Giusvalla annuncia ancora due entrare, presi Nicholas Penso e Mattia Callandrone

La nota giallo-azzurra:
"Dopo gli importanti innesti di Davide Penso , Samuele Dabove, Luca Agostino e Alessandro Fiorito, il Giusvalla FC continua la sua campagna di rafforzamento.
Il club annuncia con piacere il prossimo tesseramento all'apertura dei termini federali di Nicholas Penso (portiere, ex Nolese) e Mattia Callandrone (difensore, ex Veloce e Sassello).
Nicholas Penso, classe 2007, si aggiunge alla squadra per garantire ulteriore solidità tra i pali, portando con sé l’esperienza maturata nella scorsa stagione con la Nolese."