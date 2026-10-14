Calcio | Cengio. Gallesio non si pone limiti: "Siamo una squadra forte. La Promozione? Non dev'essere un obbligo" (VIDEO)

Cisano e Cengio si ritroveranno tra poche ore per la gara di Coppa valida per gli ottavi di finale, ma il match di campionato è andato appannaggio dei valbormidesi.
Una partita tosta e impegnativa per la squadra di Chiarlone, per l'espulsione di Gillardo nel finale di primo tempo e per la determinazione dei padroni di casa.
Il 3-2 del Raimondo ha però spinto i granata in vetta, per la felicità anche di Andrea Gallesio. Il difensore ha confermato le ambizioni del Cengio, senza però caricare di eccessive pressioni l'intero ambiente.