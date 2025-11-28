Ciclismo, La Catena Incatricchiata a Pippo Ganna, stasera la premiazione ad Albenga

Torna l’appuntamento annuale con “La Catena Incatricchiata”, lo speciale premio messo in palio dal circolo sportivo di Ortovero, il team ciclistico presieduto da Maurizio Tarello.

E la novità di quest’anno è stata la sorpresa, o meglio il mistero sul vincitore… Ma solo inizialmente, in seguito l’annuncio: il più sfortunato dell’anno è Filippo Ganna, un passista specializzato nelle prove a cronometro. Nel suo palmares: campione del mondo nel 2020 e 2021, vincitore di sette tappe al Giro d'Italia e due tappe alla Vuelta; su pista ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con il nuovo record del mondo a 3'42"032; dall'8 ottobre 2022 detiene il record dell'ora. Ganna è l'unico ciclista della storia capace di laurearsi campione del mondo di inseguimento individuale per sei volte (nel 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 e nel 2023), specialità nella quale ha detenuto il record del mondo.



Il premio verrà consegnato ad Albenga, nel noto locale Essaouira, venerdì 28 novembre, alle ore 20.00, durante una cena di gala e nel corso della cerimonia ufficiale.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Asd Circolo Sportivo Ortovero, l’associazione ciclistica più numerosa in provincia di Savona che vanta oltre cento iscritti: “Un sodalizio sportivo-sociale che continua a crescere e l’evento rappresenta un momento ricreativo-goliardico particolarmente sentito e sempre più apprezzato per la sua atmosfera di amicizia e simpatia” afferma il sindaco Osvaldo Geddo, ciclista e grande appassionato, tra i fondatori del gruppo ortoverese, in prima linea alla festa di musica, premi e allegria assieme a Riccardo Magrini di Eurosport, Luca Gregorio, Vladimir Belli e il maestro artigiano Bruno Valdisserra, che come consuetudine consegnerà la sua opera al premiato.



“Un plauso al presidente Maurizio Tarello e al vice Silvano Mirone, che portano avanti da tanti anni un progetto sportivo di assoluta eccellenza e motivo di orgoglio per il nostro territorio”.

“La presenza di Filippo Ganna sta creando una grande aspettativa tra i ciclisti per i risultati di questo corridore, specialista a cronometro in cui ha vinto tutte le competizioni possibile, ma anche potenziale vincitore di classiche, come dimostra il secondo posto alla Sanremo 2025”.

E durante la serata non mancheranno i riconoscimenti agli atleti dell’Asd ciclistica che si sono distinti durante l’anno: il Circolo Sportivo Ortovero ogni anno conquista decine di vittorie e che partecipa alle più importanti classiche cicloamatoriali nazionali ed internazionali.