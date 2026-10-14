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Calcio | 14 ottobre 2026, 11:25

Calcio | L'Ospedaletti batte con un gol per tempo la Veloce, decidono Calvini e Cianci

I granata restano penultimi

Calcio | L'Ospedaletti batte con un gol per tempo la Veloce, decidono Calvini e Cianci

Anche contro la Veloce l’Ospedaletti fa valere la legge del “Ciccio Ozenda”: prestazione convincente e seconda vittoria per 2-0 per i ragazzi di mister Fabio Luccisano.

Gli orange trovano il vantaggio dopo 8 minuti: lunga cavalcata di Grisi che conclude in porta, Camara respinge e Calvini si fa trovare pronto per il tap-in. Il raddoppio arriva nella ripresa con Cianci, abile a risolvere in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Pesce.

Grazie alla vittoria contro la Veloce, l’Ospedaletti sale a 6 punti in classifica. Domenica prossima gli orange saranno impegnati in trasferta sul campo del Cengio.
 

Ospedaletti - Veloce 2-0

Marcatori: 8’ Calvini, 67’ Cianci
 

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: Bazzoli, Fontana, Santarsiero, Campagnani (35’ Cascone), Mema (75’ Materazzi), Cianci, Grisi, Calvini, Brizio, Angeli, Pesce (85’ Ben Belgacem).

A disposizione: Gallo, Zanetti, Akkioui, Aboulfadl, Di Marco.

Allenatore: Fabio Luccisano
 

Veloce: Camara, Marzano, Berardinucci (65’ Buzali), La Rosa (53’ Capasso), Perata, Guarco, Risso (53’ Palumbo), Pescio (70’ Bruzzone), Cavallo, Carinci, Kercuku.

A disposizione: Rossi, Viti, Murialdo, Caviglia, Amatruda.

Allenatore: Mario Gerundo
 

Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)

Ammoniti: Fontana, Grisi, Mema, Angeli, Cianci, Perata, Capasso, Palumbo.

Espulsi: Perata, Grisi

Redazione

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