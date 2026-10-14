Pallanuoto | Inizia il campionato per la Rari Nantes Savona, alle 15:00 la sfida al Posillipo

La nuova stagione della Serie A1 maschile di pallanuoto prende il via per la Rari Nantes Savona con l'impegno casalingo contro il C.N. Posillipo. L'appuntamento è fissato per il primo pomeriggio, alle 15.00, nella piscina comunale “Zanelli”, dove i biancorossi scenderanno in vasca per la seconda giornata della Regular Season 2026/2027.

La sfida con la formazione campana segnerà dunque l'esordio in campionato della squadra savonese, dopo il rinvio del match contro la Telimar, pronta a inaugurare il proprio cammino davanti al pubblico di casa.

La direzione dell'incontro sarà affidata agli arbitri Marco Ercoli di Montelparo, in provincia di Fermo, e Bruno Navarra di Roma. Il delegato della Federazione Italiana Nuoto sarà Giuseppe Fusco di Torino.

Per assistere alla partita, i biglietti sono disponibili al prezzo di 10 euro. L'ingresso sarà invece gratuito per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni.