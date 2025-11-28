Savona, l'Inter Club premiato per i suoi 10 anni di attività: il riconoscimento prima del derby

10 anni di attività e una premiazione nella scala del calcio totalmente esaurita.

L'Inter Club di Savona ha infatti ricevuto il ricoscimento dalla società neroazzurra prima del derby Inter-Milan di campionato.

Nonostante la sconfitta per 1-0 un momento da ricordare davanti a 75mila spettatori per il club nato nel 2015.

"È stata una bella esperienza. Noi siamo nati nel giugno del 2015 passo dopo passo, avevamo paura di non raggiungere i 50 soci e siamo invece arrivati prima del Covid a 470. Subito dopo la pandemia abbiamo ripreso con le iscrizioni e ora contiamo circa 370 soci" spiega Paolo Peira, presidente dell'Inter Club Savona.

Dal bambino di 9-10 mesi all'anziano di quasi 90 l'Inter Club raccoglie una vasta fascia di interisti.

"Abbiamo cercato in questi anni di dare un servizio ai soci per tutte le partite a Milano in pullman e garantiamo la presenze in tutti gli stadi europei. Oggi li copriamo tutti e il nostro striscione è sempre ben presente" continua Peira.

Dopo lo storico club di via Gramsci non più attivo da anni l'attuale Inter Club Savona con i suoi dieci anni è il più longevo. Ne era anche nato uno a Villapiana che però era rimasto in attività solo un anno.

"Sapevo sarebbe stato un lavorone e se non riesci ad organizzarti con un gruppo diventa difficile perché è impegnativo ma il risultato c'è stato e ripaga tutti gli sforzi. Speriamo di risentirci per festeggiare i 20 anni" conclude il numero uno del club neroazzurro.