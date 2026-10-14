Rari Nantes Savona, esordio vincente in campionato: Posillipo battuto 18-13

In attesa di conoscere la data in cui sarà recuperata la gara contro il Telimar Palermo, rinviata a causa dell'impossibilità per la Rari Nantes Savona di raggiungere la Sicilia dopo la cancellazione del volo aereo, inizia con il piede giusto il campionato dei biancorossi.

Alla piscina “Zanelli”, la formazione di Alberto Angelini ha superato il C.N. Posillipo con il punteggio di 18-13, nella prima gara ufficiale della stagione disputata tra le mura amiche.

C'era curiosità, dopo quanto di buono già mostrato nello scorso fine settimana in LEN Euro Cup da Del Lungo e compagni, per il confronto tra savonesi e partenopei, anch'essi reduci dalla qualificazione ottenuta nella competizione europea.

Le aspettative sono state rispettate, con la rinnovata formazione savonese capace di conquistare una vittoria che segna nel migliore dei modi l'esordio casalingo in campionato.

I marcatori dell’incontro per la Rari sono stati con 5 reti Condemi, con 3 reti Gil Cedò, con 2 reti ciascuno Cora, Occhione, Giribaldi, Gullotta e Marini.

“E stata una bella partita - afferma il mattatore dell’incontro, il difensore Andrea Condemi - Abbiamo fatto una bella prestazione dopo i quattro giorni ad Atene in Euro Cup ed eravamo un po’ stanchi. E’ stata durissima, ma è andata bene. In Euro Cup ho fatto prestazioni un po’ altalenanti, quindi, ho cercato di concentrarmi e resettare per giocare al meglio oggi. Sabato con il Trieste sarà una bella battaglia, durissima come quella di oggi, per cui ora dovrò di nuovo resettare per giocare al meglio anche sabato”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà sabato 17 ottobre: la partita valevole per la 3^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 in programma nella piscina “Bianchi” di Trieste contro la Pallanuoto Trieste. L’incontro avrà inizio alle ore 15.30 e sarà trasmesso in diretta su Waterpolo Channel.