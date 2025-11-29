Calcio. Il Pietra Ligure sfalda il Taggia, settebello biancoceleste nell'anticipo

PIETRA LIGURE - TAGGIA 7-0 (3' Giglio rig., 7' Sogno, 27' Odasso, 48' e 65' Insolito, 58' Faedo, 67' Dominici)



45' NON C'E' RECUPERO, IL PIETRA LIGURE BATTE 7-0 IL TAGGIA E SALE A QUOTA 20

40 cinque minuti alla fine, di fatto la partita è terminata da un quarto d'ora abbondante

38' Pellicanò regala un bel colpo di tacco agli spettatori, momento comunque non facile per il Taggia, i ponentini hanno bisogno di sostanza ed esperienza per puntare alla salvezza

35' la palla è costantemente tra i piedi del giocatore del Pietra, i biancocelesti però non affondano il colpo

28' ritmi crollati, Pietra in gestione

23' applausi a scena aperta per Gabriele Insolit, entra al suo posto Fatnassi

22' E' INFATTI ARRIVA IL SETTIMO GOL, SVETTA DOMINICI A INFILARE FRENNA!

21' i cambi hanno allargato ulterioremente il gap tecnico tra le due squadre

20' IL PIETRA DILAGA! INSOLITO SU ASSIST DI DOMINICI: 6-0

19' punizione dal limite di Pellicanò, Balducci aspetta la conclusione sul suo palo

16' anche Dominici "rischia" il gol immediato, la puntata in anticipo su Frenna è però a lato

15' Spazio anche per Dominici, lascia il campo Sogno

13' BASTANO TRE MINUTI A FAEDO PER TROVARE IL GOL, BATTUTA PRECISA DI TESTA PER L'ESTERNO D'ATTACCO, 5-0

10' cambio Pietra, si prepara Faedo, esce Rovere

4'patina da fumogeni al Devicnenzi, Frenna evita il pokerissimo biancoceleste

1' Subito un doppio cambio per il Pietra: escono Gasco e Iorio per Aicardi e Malagrida. Sostituzioni anche per il Taggia con Romeo per Panaro e Ciccone per Negro

1' si riparte!

SECONDO TEMPO





48' squadre negli spogliatoi

48' IL PIETRA LIGURE METTE IN CAMPO TUTTA LA PROPRIA ARTIGLIERIA, SOGNO DETTA LA RIPARTENZA, VELO DI GIGLIO PER ROVERE CHE PESCA INSOLITO SUL LATO DESTRO, BATTUTA VIOLENTA CHE NON LASCIA SCAMPO A FRENNA. IL POKER E' SERVITO

45' saranno tre i minuti di recupero

43' Insolito a terra, taglio al sopracciglio, occorre un bendaggio

39' Punizione di Insolito dal vertice dell'area, la conclusione va alla ricerca del rimbalzo infido davanti a Frenna, l'estremo ospite non si lascia sorprendere

36' Sogno in verticale per l'inserimento di Rovere, Frenne nega il 4-0 al capitano del Pietra

34' passo e tiro di Insolito, Frenna abbranca centralmente

32' il Taggia le sue occasioni le ha avute eccome, anche pochi istanti fa con Evandro, il giovane attaccante giallorosso ha però impiegato troppo tempo per calciare verso la porta

27' IL TRIS DEL PIETRA LIGURE CON TOMMASO ODASSO, BATTUTA DAI 25 METRI MERAVIGLIOSA, LA PALLA TERMINA LA SUA CORSA ALL'INCROCIO DEI PALI, APPLAUSI A SCENA APERTA DALLE TRIBUNE

22' Il Pietra sembra aver mollato la briglia, bello scambio al limite per il Taggia, il collo esterno di Celella non incrocia però lo specchio di Balducci

18' Moraglia ha optato per Giglio in mediana al fianco di Odasso, Insolito gioca alle spalle di Sogno, affiancato sugli esterni da Rovere e Iorio

12' ci riprova ancora Insolito, con una battuta violenta di mancino dai 20 metri. La mira difetta di poco, ma il numero 7 biancoceleste è ispiratissimo

11' Il Pietra quando verticalizza è difficilmente contenibile, Insolito lavora bene tra le linee tentando il lob su Frenna, pallonetto alto di un metro

9' Risposta ospite con Evandro, colpo di testa ben disinnescato da Balducci

7' PIETRA COL PILOTA AUTOMATICO! E' 2-0 A FIRMA SOGNO, BRAVO L'ATTACCANTE ARGENTINO A TRASFORMARE IN ORO IL CROSS ARQUATO DI ROVERE

3' GIGLIO SPIAZZA FRENNA! PIETRA LIGURE IN VANTAGGIO!

2' RIGORE PER IL PIETRA! INSOLITO VIENE STESO IN AREA, MARCHETTI NON HA DUBBI E INDICA SUBITO IL DISCHETTO

1' si parte!

PRIMO TEMPO



PIETRA LIGURE: Balducci, Gasco, Pili, Ravoncoli, Odasso, Insolito, Giglio, Rovere, Sogno, Pavese, Iorio.

A disposizione: Duberti, Delicato, Dominici, Aicardi, Faedo, Siriu, Malagrida, Prudente, Fatnassi.

Allenatore: Moraglia



TAGGIA: Frenna, Cavallero, Alasia, Negro, Panaro, Colantonio, Cassini, Gallo, Avandro, Pellicanò, Celella.

A disposizione:Laura, Carletti, Romeo, Ciccone, Cava, Grisi, Trucchi,

Allenatore: Fiuzzi



Arbitro: Marchetti di Chiavari

Assistenti: Gasparo e Chiavari di Genova