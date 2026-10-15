Baseball | Finale Ligure ritrova dopo trent'anni la categoria Under 15

Sul diamante di Finale Ligure si respira di nuovo l’aria dei grandi appuntamenti. Domenica 8 Novembre segnerà un punto di svolta per il movimento battilino locale con il ritorno in campo della categoria Under 15, una fascia d’età fondamentale per il vivaio che, dopo la storica assenza dagli anni ’90 e il primo segnale di ripartenza nel 2024, ritrova oggi continuità e un progetto strutturato a lungo termine.

I giovani finalesi scenderanno in campo per una sfida amichevole di assoluto rilievo contro i pari età del Baseball Club Cairese. La grande novità di questo percorso è la stretta sinergia con il territorio: parte della rosa è infatti composta da atleti di Albissola, frutto dell’accordo e della preziosa collaborazione con la società Albissole Cubs.

Il primo atto del test match si disputerà in casa a Finale Ligure, mentre in una successiva giornata è prevista la gara di ritorno a Cairo Montenotte. Un doppio confronto fondamentale per valutare l’affiatamento, la tenuta tattica e la condizione fisica del gruppo in vista della stagione sportiva 2027/2028, anno in cui la squadra prenderà parte ufficialmente al campionato U15.

Sinergia e visione per il futuro

Alla guida del settore U15 e dello staff tecnico c’è Lorenzo Arzani, allenatore e responsabile della categoria, al lavoro per affinare le intese di questo gruppo unico.

Orgoglio e soddisfazione emergono anche dalle parole del Presidente Roberto Mastrapasqua:

"Riportare l’Under 15 a Finale Ligure - ha dichiarato la società - dopo quasi trent’anni è un traguardo straordinario e un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra società. Vedere i ragazzi prepararsi con così tanta dedizione per indossare la nostra casacca, insieme ai giovani amici degli Albissole Cubs con cui abbiamo condiviso questo progetto, è la dimostrazione che il lavoro di squadra paga sempre. Queste due amichevoli contro la Cairese saranno un test prezioso e un passo fondamentale di avvicinamento al campionato 2027/2028".