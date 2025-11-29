 / Calcio

Calcio, Prima Categoria B. Savonesi a bocca asciutta, tanti gol subiti per Veloce, Virtus e Speranza

tripletta per Bellicchi

Giornata no per le savonesi nel girone B di Prima Categoria. Nessun punto utile è stato infatti portato a casa dalla trasferte nel genovesato.
Cinque gol subiti dalla Veloce tra le mura del Multedo.
Per la squadra di Bazzigalupi tripletta di Bellicchi e marcature di Bruno e Pescarolo, per i velociani gol di Revello e Crocilia.
Ko all'inglese per lo Speranza con la Bolzanetese (reti di Ivaldi e Fedri), mentre Musso, Cannas e Tallarico hanno condannato 3-0 la Virtus Don Bosco a favore del Rabona.
 

Redazione

