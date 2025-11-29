Savona ha ospitato il primo raduno nazionale di parapowerlifting del Nord Italia

Il Comitato Regionale Fipe Liguria ha organizzato, per la prima volta a Savona, nella palestra “Luigi Sicco” di Via Mentana, il raduno nazionale per il nord Italia di parapowerlifting, la Pesistica paralimpica.

Una ventina gli atleti convocati dal Direttore Tecnico Sandro Boraschi che era coadiuvato dalla professoressa Micaela Comini di Mantova.

Al raduno hanno partecipato atleti provenienti da Varese, Como, Brescia ed Alessandria. “Siamo molto soddisfatti – afferma la presidente del Comitato Regionale della Federpesistica Liguria, Laura Sicco – gli atleti hanno risposto con entusiasmo alla convocazione. Stiamo lavorando affinchè appuntamenti come quello di oggi tornino ad essere la normalità. Savona negli anni passati era un importante centro di preparazione per la Pesistica e ci stiamo impegnando, anche grazie al prezioso supporto del presidente federale Alberto Miglietta e del segretario generale Francesco Bonincontro, afffinchè Savona possa di nuovo vantare un centro di preparazione olimpica e paralimpica”.