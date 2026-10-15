Golf oltre ogni barriera 2026 | Tre giornate di sport e inclusione ad Albisola

l Golf Club Albisola ospiterà da venerdì 23 a domenica 25 ottobre “Golf oltre ogni barriera 2026”, iniziativa promossa da FIG Liguria, CIP Liguria e Regione Liguria, con l'obiettivo di favorire l'accesso alla disciplina e valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione.

Il programma si svilupperà nell'arco di tre giornate, con attività di avvicinamento al golf, momenti di confronto e competizioni ufficiali che vedranno la partecipazione di atleti paralimpici provenienti da tutta Italia.

La manifestazione si aprirà venerdì 23 ottobre con il raduno della nazionale paralimpica maschile e femminile e una sessione di allenamento.

Sabato 24 ottobre sarà invece dedicato alla partecipazione e al dialogo. Dalle 8.30 è previsto “Insieme per provare il golf – Golf All Inclusive”, un open day organizzato con le associazioni savonesi, durante il quale sarà possibile avvicinarsi alla disciplina e provare il campo insieme agli atleti paralimpici.

Alle 16.30 spazio a “Insieme per abbattere le barriere”, una tavola rotonda che riunirà atleti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e famiglie. Al centro dell'incontro il ruolo dello sport nella promozione dell'inclusione e delle pari opportunità.

La giornata conclusiva di domenica 25 ottobre sarà dedicata alle competizioni. Alle 10.30 prenderanno il via la gara paralimpica, sulla distanza di 18 buche con formula Medal, e la gara DIS-AM, che vedrà squadre composte da un giocatore paralimpico e tre giocatori amateur, con formula a un risultato su quattro.

La manifestazione si concluderà nel pomeriggio, alle 16, con la cerimonia di premiazione.

“Golf oltre ogni barriera 2026” riunirà così attività sportive, occasioni di incontro e competizioni, con l'intento di promuovere una pratica accessibile e favorire la partecipazione attraverso il golf.