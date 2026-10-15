Calcio | Andora. Il 3-0 sull'Altarese rilancia i biancoblu, Ghigliazza: "L'asticella delle nostre aspettative deve alzarsi"

E' stata una tittoria utile, per la classifica e per il morale, quella meritatamente conquistata domenica scorsa dall'Andora sull'Altarese. Il 3-0, con Alasia protagonista di una bella tripletta, dovrà infatti dare ulteriore consapevolezza all'intero gruppo biancoblu, secondo mister Fabio Ghigliazza.

"Partita ben preparata e ottimamente interpretata dai ragazzi, ai quali oggi posso solo fare i complimenti. Contro una squadra forte, arrivata ad Andora a punteggio pieno, abbiamo conquistato una vittoria ampia e meritata che deve alzare l'asticella delle nostre aspettative di prestazione.

Ora testa alla difficile trasferta di Pontedassio, contro una squadra che ha raccolto meno punti di quanti ne avrebbe meritati in queste prime giornate".