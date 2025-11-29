Michele Sbravati, dai "ragazzi del ’99" al futuro bianconero: l'ex capitano dell'Imperia ricorda i suoi trascorsi nerazzrri (Video)

La rubrica settimanale A Voce Aperta de Lavocediimperia.it, nella speciale versione dedicata allo sport, ha fatto tappa a Vinovo per incontrare l’attuale responsabile del Settore Giovanile della Juventus, Michele Sbravati. Una figura che, prima di diventare un punto di riferimento nella crescita dei giovani talenti del calcio italiano, è stata capitano dell’Imperia nell’ultima, indimenticabile vittoria del campionato di Serie D nella stagione 1998/99.

La carriera da calciatore di Sbravati si è sviluppata tra Genoa, Carrarese, Siena, Savona e, appunto, Imperia, prima di trasformarsi in una lunga e solida esperienza dirigenziale proprio in rossoblù, durata ventun anni. Una vita nel calcio, prima in campo e poi dietro le quinte, sempre con lo stesso filo rosso: la passione.

Durante l’incontro, Sbravati ricorda con emozione l’annata dei cosiddetti “ragazzi del ’99”, soprannome coniato dall’indimenticato presidentissimo Pino Cipolla. Un gruppo speciale, capace di riportare entusiasmo a un’intera piazza e di lasciare un segno indelebile nella storia nerazzurra.

Oggi, dall’importante ruolo all’interno della Juventus, il dirigente spotornese continua a lavorare per far crescere le nuove generazioni. Ai giovani che sognano una carriera nel calcio ha dedicato parole chiare, semplici ma fondamentali: dedizione quotidiana, capacità di sacrificio e, soprattutto, equilibrio.

Non è mancato inoltre un auspicio per il futuro dell’Imperia, la squadra : un futuro stabile, ambizioso e costruito con la serietà necessaria per tornare a dare soddisfazioni ai tifosi

(Video Marco Ausenda)