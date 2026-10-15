Calcio | Savona. Il club biancoblu entra a far parte del progetto Next Gen Sampdoria

La nota biancoblu:
È ufficiale: il Savona FBC 1907 entra nel progetto Next Gen Sampdoria, avviando una collaborazione tecnica di alto profilo con una delle realtà più prestigiose del calcio italiano.
Il responsabile del settore giovanile biancoblù Alessandro Delucis è stato accolto nella casa della U.C. Sampdoria da Francesco Maisano, Responsabile sviluppo Next Generation Liguria, per formalizzare l’inizio di questo nuovo percorso condiviso.
Il progetto Next Gen Sampdoria rappresenta un’opportunità concreta di crescita e confronto: condivisione di competenze, metodologie, visione tecnica e attenzione totale alla formazione dei giovani calciatori.
Un passo importante per il nostro settore giovanile, che potrà confrontarsi con un modello di lavoro di livello superiore, aprendo nuove prospettive e nuovi stimoli.
Lo avevamo promesso durante la conferenza: nuovi progetti, nuove idee, nuovi stimoli per il calcio savonese e per i nostri ragazzi.
Questo percorso rientra pienamente nella nostra ricostruzione.