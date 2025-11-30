Calcio, Seconda Categoria. Ultima domenica novembrina nei gironi A e B

GIRONE A
L’anticipo ha premiato il Camporosso Under 21 - vincente 6-4 contro i pari età dell’Oneglia.
Oggi pomeriggio gare interne per Villanovese e Borghetto B contro Golfodianese B e Carlin’s Boys.
GIRONE B
Due le fasce orarie per l’ottava giornata. Alle 14:30 buona parte del programma si disputerà in Val Bormida con Bardineto - Mallare e la capolista Sassello ospite del Plodio. Al Levratto di Savona - Priamar - Murialdo, con Rocchettese - Carcarese Under 21 a completare il quadro del primo pomeriggio.
Alle 17:30 il rinnovato Giusvalla ospiterà la Nolese, così come la Spotornese il Pallare.