 / Calcio

Calcio | 30 novembre 2025, 12:37

Calcio, Seconda Categoria. Ultima domenica novembrina nei gironi A e B

Calcio, Seconda Categoria. Ultima domenica novembrina nei gironi A e B

GIRONE A

L’anticipo ha premiato il Camporosso Under 21 - vincente 6-4 contro i pari età dell’Oneglia.

Oggi pomeriggio gare interne per Villanovese e Borghetto B contro Golfodianese B e Carlin’s Boys.

GIRONE B

Due le fasce orarie per l’ottava giornata. Alle 14:30 buona parte del programma si disputerà in Val Bormida con Bardineto - Mallare e la capolista Sassello ospite del Plodio. Al Levratto di Savona - Priamar - Murialdo, con Rocchettese - Carcarese Under 21 a completare il quadro del primo pomeriggio.

Alle 17:30 il rinnovato Giusvalla ospiterà la Nolese, così come la Spotornese il Pallare.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium