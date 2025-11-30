 / Calcio

Calcio, Serie D. Il Vado vuole riprendere la corsa, la Lombardia aspetta Celle Varazze e Cairese

Varese e Club Milano saranno le avversarie per le formazioni di Pisano e Floris

Il campionato sembra iniziato da poche settimane, ma la boa di metà percorso è ormai in dirittura di arrivo.

L'obiettivo del Vado, ovviamente, è arrivarci da campione d'inverno, possibilmente aumentando il gap dalle proprie avversarie.

Un traguardo che i rossoblu di mister Roselli potrebbero avvicinare già oggi pomeriggio, in caso di successo sulla Lavagnese e dello scontro diretto tra le due inseguitrici: Ligorna e Chisola.

Resta da capire se bomber Alfiero, tesserato in settimana, scenderà in campo dal primo minuto, mentre la stagione potrebbe essere già conclusa per Ndianefo: al difensore ex Albenga è stato riscontrata infatti la rottura del legamento crociato.

Per il Celle Varazze trasferta da ricordare a Varese: l'emozione per i biancoblu di varcare i cancelli dell'Ossola sarà tangibile, ma il viaggio verso il nord della Lombardia non sarà assolutamente una gita di piacere: dopo il 2-0 all'Asti le civette di mister Pisano puntano a muovere nuovamente la propria classifica.

Graduatoria asfittica per la Cairese, battuta nel recupero dall'Imperia. Oggi una nuova partita in trasferta, da non sbagliare in chiave salvezza, contro il Club Milano.

