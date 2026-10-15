Giudice Sportivo | Eccellenza. La Cairese perde Lorenzo Casazza e Boveri per un turno, multata la Carcarese

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 11/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 CARCARESE
Per aver permesso a una persona non presente in distinta di accedere alla zona degli spogliatoi e ivi rivolgere al ddg espressioni ingiuriose e irriguardose.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 29/10/2026
FELICIELLO MODESTINO (PIETRA LIGURE 1956)
SQUALIFICA FINO AL 22/10/2026
BURRI GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
AMMONIZIONE (III INFR)
MELEDINA GEROLAMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (I INFR)
MORAGLIA ANDREA (PIETRA LIGURE 1956)
NINIVAGGI LORENZO (SAVONA FBC 1907 ASD)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PLACIDO ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BAGHINO EMANUELE GIULIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
CASAZZA LORENZO (CAIRESE)
SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
POMO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
RANASINGHE SAMUELE (VALLESCRIVIA 2018)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
GRAZIANI THOMAS (CAIRESE)
CHIARLONE MARCO (CARCARESE)
SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
MARRALE ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
POGGI TOMMASO (BUSALLA CALCIO)
PUNZO LORENZO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ROBOTTI GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DALL ASTA NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)
DI LISI SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)
CHIAPPE SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (I INFR)
INVERNIZZI AURELIO (ALBISSOLE 1909)
PIU GIACOMO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ZENATI HOUSSINE H. (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
TASSOTTI RICCARDO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CALCAGNO FEDERICO (CARCARESE)
DI GIOSIA MATTEO (CARCARESE)
CHAVES MONCADA MANUEL RUBEN (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SIGHIERI DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BONANNO PIETRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
NDIAYE SERIGNE MOUSTAP (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BAGNATO FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)
DE FRANCESCO ALESSANDRO (RIVASAMBA H.C.A.)
ONETO EDOARDO (RIVASAMBA H.C.A.)
SADIKU LEDION (SAVONA FBC 1907 ASD)
SILVESTRI MARCO (SAVONA FBC 1907 ASD)
SOGNO SANTIAGO (SAVONA FBC 1907 ASD)
BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)
RAMOS SEGARRA ROBERTO L. (VALLESCRIVIA 2018)