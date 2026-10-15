Giudice Sportivo | Prima Categoria. Tanti i club multati e fioccano i provvedimenti in tutti e quattro i gironi

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 10/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 MULTEDO 1930 Per la condotta di 5 suoi giocatori quali a fine gara davano corso ad un evento rissoso.
Euro 150,00 VALSECCA SPORT & FUN Per la condotta di 5 suoi giocatori quali a fine gara davano corso ad un evento rissoso.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/11/2026
LUGARO STEFANO (CASTELLETTO) Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 29/10/2026
ODESCALCHI ANTONINO (VALSECCA SPORT & FUN)
SQUALIFICA PER UNA GARA
DI FEDE ALESSIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
BOSCHI ERNESTO (BARGAGLI SAN SIRO)
MONACO GIOVANNI (BOLZANETESE VIRTUS)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARSIGLIA MARCO (CAPERANESE 2015)
MOLINARI FABIO (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE) Al 39^ 2 TR rivolgeva al ddg espressione irriguardosa. A notifica del provvedimento andava incontro al ddg rivolgendo espressioni offensive.
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87) Al 36^ 2 TR entrava sul tdg protestando e proferendo espressione blasfema e rivolgeva nei confronti del ddg espressione offensiva e minacciosa.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
RAMPINI OMAR (OLD BOYS RENSEN) al 38^ 1 TR tirava una testata a gioco fermo ad un calciatore avversario, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAINI GIANLUCA (OLD BOYS RENSEN)
PERASSOLO FRANCESCO (ROSSIGLIONESE)
BENZYANE HERRERA ISMAIL (SORI)
MONTEVERDE PIETRO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SOTO PESCE GINO JUAN (MULTEDO 1930) Al termine della gara colpiva con un pugno alla nuca un avversario, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GATTO CHRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017) Al termine della gara discuteva con un dirigente avversario pronunciando nei sui confronti una frase irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GALLUZZO LUCA (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (III INFR)
TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
DOMI ALDO (G.S. GRANAROLO)
CAMPICIANO EDOARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)
RUSSO DAVIDE MARIA (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
AMMONIZIONE (II INFR)
PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)
DANI MATTIA (CEPARANA CALCIO)
BONAVENTURA ROBERTO (COGORNESE)
MAZZOTTI SAMUEL (DINAMO SANTIAGO)
LAROSA PAOLO (MULTEDO 1930)
PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)
PASTORE ARMANDO (MURA ANGELI)
IANNELLI LUCA (PREGIO CALCIO)
TAZZER MARCO (PREGIO CALCIO)
ORSINI LUCA (PSM RAPALLO)
SHAHAJ MARTIN (RABONA VIA DELLACCIAIO)
LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)
DELGADO MACIAS ADRIEL V. (SAN GIOVANNI BATTISTA)
LANZA FILIPPO (SAN GIOVANNI BATTISTA)
MASSINE ANASSE (SAN GIOVANNI BATTISTA)
GHIGGERI MARCO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
REMILLI KEVIN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CALVI SAMUELE (SUPERBA CALCIO 2017)
ROUICHED OMAR (TARROS SARZANESE SRL)
COSTANTINO ANDREA (VALSECCA SPORT & FUN)
DI FRANCISCA MATTEO S. (VALSECCA SPORT & FUN)
DEGLI INNOCENTI LEONARDO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
SAULLE TOMMASO (BARGAGLI SAN SIRO)
CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
GRISPO GAETANO IVAN (BOLZANETESE VIRTUS)
OROFINO PIETRO (BOLZANETESE VIRTUS)
PAPIRI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)
PATRONE GIACOMO (BOLZANETESE VIRTUS)
RAVENNA CHRISTIAN (BOLZANETESE VIRTUS)
BACIGALUPO FRANCESCO (CAPERANESE 2015)
MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)
BOERO TOMMASO (CASTELLETTO)
RAGUSA MATTIA (CASTELLETTO)
RAVERA MARCO (CASTELLETTO)
SAVARESI TOMMASO (CASTELLETTO)
ANGELOTTI GIACOMO (CEPARANA CALCIO)
BERTINI GIACOMO (CEPARANA CALCIO)
COGLIOLO SILVIO (CEPARANA CALCIO)
LEVAGGI OMAR LUCA (COGORNESE)
MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)
SOLARI LORENZO (COGORNESE)
LIBERTI ANDREA (DINAMO SANTIAGO)
MANTINEO TOMMASO (G.S. GRANAROLO)
GUAITOLI MATTIA (MARINA GIULIA)
PELOSIN CRISTIANO (MARINA GIULIA)
MERIALDO MATTIA (MULTEDO 1930)
PARODI JACOPO (MULTEDO 1930)
ROCCHI LEONARDO (MULTEDO 1930)
BARGNA ELIA (MURA ANGELI)
TALMOUDI KARIM (MURA ANGELI)
BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)
MUKAJ MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
BIANCARDI DAVIDE (PANCHINA)
CRISCUOLO DANILO (PREGIO CALCIO)
DE LORENZO MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
DONDERO MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MARINO DAVIDE (ROSSIGLIONESE)
CAPPADONA SCIAMMET LORENZO (SAN GIOVANNI BATTISTA)
IMBESI MARIO (SAN GIOVANNI BATTISTA)
BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
DE ROSA MARCO (SORI)
SICILIANO DANIELE (SORI)
MASSA RICCARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
GATTO CHRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)
REJAIBI SABEUR (SUPERBA CALCIO 2017)
PASQUINI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)
ANGOTTI MATTIA (TORRIGLIA 1977)
BRANCA RENATO (TORRIGLIA 1977)
PODDA MATTIA (TORRIGLIA 1977)
TROCINO NICOLO (TORRIGLIA 1977)
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
RONCO STEFANO (VALSECCA SPORT & FUN)
TREFILETTI LUDOVICO (VALSECCA SPORT & FUN)
GIAVARRA THOMAS (VOLTRI 87)
ROMERO ROBINSON MANUEL FERNANDO (VOLTRI 87)
GARE DEL 11/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 SANTA MARIA DEL TARO Per aver permesso a persona non presente in distinta di accedere alla zona degli spogliatoi e vi rivolgere al ddg espressioni ingiuriose e irriguardose e per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano per tutta la gara e al termine della stessa, espressioni ingiuriose nei confronti del ddg e di alcuni giocatori avversari.
Euro 75,00 SAN LAZZARO LUNENSE Per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio del DDG.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/11/2026
TONTOLI LORENZO (SANTA MARIA DEL TARO) Seppur non presente in distinta, sostava nella zona degli spogliatoi rivolgendo al ddg espressioni ingiuriose e irriguardose, considerato che era già inibito sino al 29.10.2026 come da C.U. 15 del C.R. Liguria, si dispone un mese ulteriore di squalifica a decorrere dal 30.10.2026.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/11/2026
RUFOLO LUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
TOPPIA GIOELE (VILLANOVESE A.S.D.)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 12/11/2026
FONJOCK DIVINE (VELOCE 1910)
SQUALIFICA FINO AL 22/10/2026
CROVETTO PIER LUIGI (SANTA MARIA DEL TARO) (sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara).
SQUALIFICA PER UNA GARA
GHIGLIAZZA FABIO (ANDORA 1966)
GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ORLANDO ROCCO (PEGLIESE)
FERRARO DAVIDE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CADDEO CLAUDIO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MUSSO FABIO (SASSELLO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
RAGGIO MICHELE (SAN LORENZO DELLA COSTA) A seguito di una decisione del ddg, proferiva al suo indirizzo un'espressione ingiuriosa (sanzione ridotta per le gare ripetutamente presentate).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RASO ANDREA (PEGLIESE)
TUCI KEVIN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GILLARDO RODERICC (CENGIO)
BISELLI GIANLUCA (COLLI 2024)
GRISI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
GARIBALDI DAVIDE (SANTA MARIA DEL TARO)
PERATA LUCA (VELOCE 1910)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CARINCI FRAGALE TOMMASO (VELOCE 1910)
A fine gara, immediatamente dopo il triplice fischio rivolgeva un'espressione ingiuriosa e irriguardosa.
AMMONIZIONE (III INFR)
BRICCHI JACOPO (SAVIGNONE)
AMMONIZIONE (II INFR)
MACCARONE ELIA (ARCOLA GARIBALDINA)
CAFFI FRANCESCO (ARGENTINA ARMA)
MORACHIOLI LORENZO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)
MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)
IANNICELLA MATTIA (CELLA 1956)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
CALANDRINO MATTEO (CISANO)
ZOUITA ISMAIL (CISANO)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
FRANCESCHINI MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)
CHIODO LEONARDO (MAROLACQUASANTA)
DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)
CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
SALANI PIETRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
BARCIO SAMUELE (RIOMAIOR 1965)
BURCHIELLI LORENZO (SAN LAZZARO LUNENSE)
TROPEANO ROBERTO (SANTA MARIA DEL TARO)
VACCA ALBERTO (SASSELLO)
GERARDI MATTIA (SERRA RICCO 1971)
TOURE ZOUMANA (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
PALUMBO MATTEO (VELOCE 1910)
CALARCO GIANLUCA (VILLANOVESE A.S.D.)
TESTA MATTEO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (I INFR)
SEMPERBONI ROBERTO (ALTARESE 1929)
ZUNINO ALESSANDRO (ALTARESE 1929)
ARRIGO LUCA (ANDORA 1966)
GIMENEZ OLIVERA NESTOR DANIEL (ANDORA 1966)
FORASASSI DAVIDE (ARCOLA GARIBALDINA)
LEPRI TOMMASO (ARCOLA GARIBALDINA)
AVANDRO FRANCESCO (ARGENTINA ARMA)
BAKAYOKO MOUSSA (ARGENTINA ARMA)
RUSSO GIANLUCA (ARGENTINA ARMA)
SABA MATTEO (ARGENTINA ARMA)
LUNGHI GABRIELE (BRU.BORG.LUX)
BARBIERI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)
KOUASSI KONAN MARC DONA (CADIMARE CALCIO)
PESALOVO NICOLAS (CADIMARE CALCIO)
PIAZZA CHRISTOPHER (CADIMARE CALCIO)
GUANO NICOLAS (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
LAMSADEQ ABDELILAH (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CRUDO VINCENZO (CAMPOROSSO)
GRIFO KEVIN (CAMPOROSSO)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
ASCIONE NICHOLAS (CELLA 1956)
FRACCAVENTO GIANLUCA (CELLA 1956)
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
RANIERI DAMIANO (CENGIO)
RIZZO MATTEO GIORGIO (CENGIO)
DONA FEDERICO (CISANO)
GIBILARO FABIO (CISANO)
LECINI XHEVAHIR (CISANO)
LOBERTO VINCENZO (CISANO)
LORENZINI NICOLA (COLLI 2024)
STURLESE LUCA (COLLI 2024)
MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)
OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (GOLFO DIANESE 1923)
BENASSI DANIEL (IRON FOX AMEGLIESE)
FLORESE FELICE (IRON FOX AMEGLIESE)
COMIOTTO MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
GJEGJAJ ARISTID (ONEGLIA CALCIO)
MOLLAYMERI FRANCESCO (ONEGLIA CALCIO)
ANGELI ALESSANDRO (OSPEDALETTI CALCIO)
FONTANA GIOVANNI (OSPEDALETTI CALCIO)
MEMA FRANKO (OSPEDALETTI CALCIO)
ARRACHE MOHAMED (PEGLIESE)
CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)
RASO MARCO (PEGLIESE)
ALBANESE GABRIELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CASASSA TOMMASO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CRIVELLO ANDREA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
POGGI FRANCESCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
MATA KRISILDI (QUILIANO&VALLEGGIA)
OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)
DE LUCIA FRANCESCO PIO (RIOMAIOR 1965)
LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)
MAGLIONE GIANMARIA (RIOMAIOR 1965)
BOSINCO SAMUELE (SAN LAZZARO LUNENSE)
DA POZZO GIORGIO (SAN LAZZARO LUNENSE)
CASELLI MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
PAGANO FELEKE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
RAGGIO EDOARDO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
OSTAIZA BASURTO LEIVER ADRIAN (SANTA MARIA DEL TARO)
ANTONELLI DANIELE (SANTERENZINA)
POLANI MANUEL (SANTERENZINA)
CALCAGNO STEFANO (SASSELLO)
STOICA ALESSIO STEFAN (SAVIGNONE)
VALENTINI FILIPPO (SAVIGNONE)
ALBANESE GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
MASSONE ALBERTO (SERRA RICCO 1971)
SPANO LUCA (SERRA RICCO 1971)
VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)