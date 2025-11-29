Pallanuoto. Rari Nantes Savona in controllo sul Posillipo, Damonte guarda alla trasferta di Coppa: "Contro il Sabac, in Serbia, sarà una grande battaglia"

La Rari Nantes Savona ha superato poco fa la AC Group Canottieri Napoli nella piscina “Zanelli” di Savona, nel match valido per la 10ª giornata della Regular Season del campionato di Serie A1 di pallanuoto 2025/2026.

Il confronto si è chiuso 15–11 per la formazione ligure, che ha mantenuto il controllo dell’incontro per tutti i quattro tempi.

Sul piano realizzativo si sono distinti Damonte con 4 gol, Leinweber con 3 reti, Gullotta autore di una doppietta, mentre Figlioli, Occhione, Rizzo, Bruni, Condemi e Guidi hanno firmato un gol ciascuno.

“Ci siamo ritrovati tutti insieme oggi dopo il raduno della Nazionale - ha raccontato Luca Damonte - dove alcuni di noi erano convocati. Oggi era una partita utile per testarci in vista delle prossime partite che saranno molto impegnative a cominciare da quella in Euro Cup con il Sabac che sarà sicuramente una grande battaglia. Loro stanno facendo molto bene nel campionato serbo e giocheranno in casa. Noi andremo a giocarcela con il solito spirito e cercando di imporre fin da subito il nostro gioco”.

Il Savona tornerà in vasca giovedì 4 dicembre, impegnato nella 5ª giornata del Group Stage di Euro Cup 2025/2026. La squadra di Alberto Angelini affronterà, nella piscina di Šabac (Serbia), i padroni di casa del VK Šabac Elixir.

La partita prenderà il via alle 20:00.



Questo il tabellino della partita.

BANCO BPM R.N. SAVONA – AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 15 – 11

Parziali (2 – 1) (4 – 2) (4 – 3) (5 – 5)



TABELLINO

Formazioni

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi Damonte 4, Figlioli 1 (su rigore), Occhione 1, Rizzo 1, Gullotta 2, Bruni 1, Condemi 1, Guidi 1, Leinweber 3 (di cui 1 su rigore), Cora, Giotta Lucifero, Bragantini, Mordeglia.

Allenatore Alberto Angelini.



AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: Caruso, Bursac 5, Zivkovic 1, Coda, Confuorto 3, Raia 1, Mutariello, Gargiulo, Parisi 1, Tozzi, . / . ; Esposito, Altomare, Briganti, Iacovelli.

Allenatore Vincenzo Massa.



Arbitri: Attilio Paoletti di Roma e Luca Iacovelli di Santa Marinella (Roma).

Delegato Fin : Giuseppe Fusco di Torino.

Superiorità numeriche:



BANCO BPM R.N. SAVONA: 3 / 10 + 3 rigori di cui 2 realizzati.

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: 8 / 15.

Spettatori : 100 circa.

Usciti per 3 falli : A 7’22” dalla fine del 4° tempo Gullotta (Savona).



Nel Savona in porta Giotta Lucifero dall’inizio e fino a 5’38” dalla fine del 3° tempo.

A 2’25” dalla fine del 1° tempo Damonte (Savona) ha sbagliato un rigore (Parato).

A 5’38” dalla fine del terzo tempo il Savona ha sostituito in porta Giotta Lucifero con Del Lungo