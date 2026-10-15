Nuoto | Albenga festeggia Virginia Uccelli, due ori con l’Italia alla Mediterranean Cup

C’è tanta Albenga nell’ennesimo e prestigioso trionfo dell’Italia alla Mediterranean Cup - Coppa Comen 2026 di nuoto in acque libere, andata in scena nelle acque cristalline di Malta. Tra i grandi protagonisti della spedizione azzurra spicca infatti il nome dell'albenganese Virginia Uccelli, capace di conquistare ben due medaglie d'oro e trascinare la Nazionale giovanile alla vittoria finale.

Per la giovane atleta ingauna è stato un weekend da incorniciare. Nella giornata d'apertura, Virginia ha conquistato il gradino più alto del podio con la staffetta mista 4x1.25 km Under 15 (Gruppo A 2011-2012), insieme ai compagni Beatrice Montechiarini, Manfredi Ardito e Nicholas Cestari, fermando il cronometro sul tempo di 1h 34'24" davanti a Israele e Tunisia.

La vera gemma della sua trasferta è arrivata però nella gara individuale sulla distanza dei 5 chilometri (Gruppo A). Con una prestazione di altissimo livello, Virginia si è aggiudicata l'oro fermando il tempo su 1h 04'22", guidando uno straordinario podio tutto italiano precedendo Vittoria Baldessari (1h 04'35") e Beatrice Montechiarini (1h 04'36").

Un successo straordinario che nasce e si sviluppa tra le corsie della piscina di Albenga gestita dalla Idea Sport, guidata dal presidente Paolo Palazzo. Qui Virginia si allena quotidianamente sotto la guida attenta del tecnico albenganese Davide Dreossi, ed è seguita dal punto di vista nutrizionale dal Dott. Beschi. A livello agonistico, l'atleta gareggia per la coalizione ligure Superba Nuoto, guidata dal presidente Mantovani. Un lavoro sinergico e di squadra che continua a valorizzare i giovani talenti del territorio e che trova in questa doppia gemma azzurra il giusto premio a sacrifici, passione e dedizione.

Enorme la gioia in casa Idea Sport e Superba Nuoto: il presidente Paolo Palazzo, il presidente Mantovani, l'allenatore Davide Dreossi e tutto lo staff tecnico e societario si stringono orgogliosi attorno a Virginia per questo traguardo eccezionale.

«In Coppa Comen abbiamo una lunga tradizione e ne andiamo orgogliosi – ha commentato il responsabile delle nazionali giovanili Roberto Marinelli –. I ragazzi sono stati bravi e hanno interpretato la gara esattamente come l’avevamo preparata. Si tratta della quinstancesima edizione consecutiva che vinciamo dal 2011».

Grazie alle straordinarie prestazioni dell'atleta ingauna, l'Italia conferma così la propria leadership nel panorama natatorio giovanile del Mediterraneo, mentre Albenga festeggia con orgoglio la sua nuova campionessa.