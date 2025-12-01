Calciomercato. C'è Gianmario Delicato per il Pietra Ligure, il centrocampista scuola Cosenza arriva dall'Enna

La dirigenza e lo staff tecnico del Pietra Ligure hanno avuto diverse settimane per valutare con attenzione Gianmario Delicato.

Il centrocampista classe 2006 ha convinto sia per le proprie doti tecniche, ma anche per la determinazione e l'attitudine dimostrati durante gli allenamenti al Devincenzi.

Sabato pomeriggio per il giocatore calabrese è arrivata la prima convocazione con tanto di presenza in panchina, in attesa dell'esordio ufficiale, nella sfida contro il Taggia.

Delicato è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, per poi disputare la prima parte della stagione con l'Enna, in Serie D. Una freccia in più per mister Moraglia, data la sua duttilità tra le linee di mediana e trequarti.