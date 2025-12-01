Igor Cassina promuove la nuova palestra all'aperto di Alassio: "Complimenti al Comune e chi ha lavorato per questa struttura"

Nei giorni scorsi ad Alassio il campione olimpico Igor Cassina ha visitato la nuova palestra all’aperto di Largo Fiamme Gialle d’Italia, recentemente riqualificata grazie al progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Comune di Alassio e dalla Regione Liguria. Cassina ha apprezzato molto questo spazio innovativo, dotato di nuove attrezzature sportive e immerso in un’area verde riqualificata, con una vista unica sulla meravigliosa spiaggia di Alassio, a pochi passi dalla cappelletta Stella Maris e dal porto turistico Luca Ferrari. L'area è stata inaugurata lo scorso 3 novembre con gli interventi dell’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, del sindaco di Alassio Marco Melgrati, dell'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, e del consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi.



“Sono piacevolmente affascinato – ha sottolineato Igor Cassina – e faccio i complimenti al Comune di Alassio e a tutte le persone che hanno lavorato anche dietro le quinte per permettere la realizzazione di questa struttura. Ritengo che lo sport sia il miglior strumento educativo e, giocando un po' in casa, perché gli attrezzi che stiamo vedendo sono attrezzi che si avvicinano tantissimo a quello che è sempre stato il mio sport, l’arte e la cultura della ginnastica artistica, credo sia importante permettere a qualsiasi persona, giovane o meno giovane, di potersi avvicinare allo sport. Farlo soprattutto in un contesto paesaggistico così bello, così affascinante - Mens sana in corpore sano, come ci insegnano i nostri avi - è un valore aggiunto. Quindi qui c’è valore nel valore, e mi vedrete più spesso volteggiare con voi”.



Igor Cassina si trovava ad Alassio dove ha presentato, nella serata di giovedì 27 novembre, il suo volume “Igor Cassina. Il ginnasta venuto dallo spazio” in un incontro promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio. La mattina successiva ha portato la sua preziosa testimonianza agli studenti delle scuole superiori alassine nell'ambito della manifestazione “Sulla Strada Giusta”. Organizzata dalla Polizia Locale di Alassio con il patrocinio del Comune di Alassio e della Regione Liguria, e con la collaborazione di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “Sulla Strada Giusta” è la grande manifestazione ideata dal Comandante della Polizia Locale di Alassio, Francesco Parrella e giunta alla sua undicesima edizione, che educa gli studenti, dalla scuola dell'infanzia agli istituti superiori, ai temi dell'educazione stradale, della legalità e della sicurezza.