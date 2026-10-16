Pirates 1984 | Le giovanili del flag football fanno tappa ad Alessandria

Il flag football giovanile torna protagonista ad Alessandria. Domeica 18 ottobre, i Pirates 1984 di Albisola Superiore saranno impegnati sul campo degli Alessandria Bears con le proprie formazioni Under 15 e Under 17, per una nuova giornata di confronto e crescita in una delle manifestazioni ormai classiche del panorama giovanile del football americano nel Nord-Ovest italiano.

Un appuntamento che si rinnova nel segno della passione per il football e della voglia di dare spazio ai giovani atleti, grazie all’organizzazione degli Alessandria Bears e al lavoro di Fausto Norato, punto di riferimento di una manifestazione capace di riunire numerose società e coinvolgere diverse categorie.

Il programma si preannuncia particolarmente intenso: dalle 10 alle 15.30 il campo sarà teatro di partite di flag football senza interruzioni, con le formazioni Under 13, Under 15 e Under 17 impegnate in una giornata ricca di occasioni per giocare, confrontarsi e mettere in pratica il lavoro svolto durante gli allenamenti.

Oltre ai padroni di casa degli Alessandria Bears e ai Pirates 1984, saranno presenti i Giaguari Torino, i Rams Milano, i Blue Storm Busto Arsizio, i Reapers Torino e i Rebels. Un quadro di partecipanti che conferma il valore di questi tornei per lo sviluppo del movimento, offrendo ai ragazzi la possibilità di misurarsi con realtà diverse.

Per i Pirates 1984, la partecipazione rappresenta un’altra tappa importante nel percorso di crescita del settore giovanile. La società ligure continua a essere una presenza costante in queste manifestazioni, con un numero crescente di ragazzi che si avvicinano al football americano e al flag football. Un segnale positivo per tutto il movimento regionale, che trova nella formazione dei più giovani una delle proprie priorità.

Dietro questo percorso c’è il lavoro quotidiano di Alessandro Maffei e Cinzia Vignolo, impegnati nello sviluppo del settore giovanile dei Pirates e nella costruzione di un ambiente capace di accogliere nuovi atleti.

A guidare le due formazioni in sideline ci sarà, come sempre, coach Patrick Bazzano, chiamato ad accompagnare i ragazzi nel corso di una giornata che metterà alla prova preparazione, concentrazione e capacità di adattamento.

Il risultato sportivo sarà naturalmente importante, ma non rappresenterà l’unico metro di valutazione. In queste occasioni contano anche i progressi individuali, la crescita collettiva e la possibilità di accumulare esperienza contro avversari differenti.

Per i Pirates 1984, dunque, una nuova trasferta all’insegna della passione e della continuità: due squadre, tanti giovani atleti e un obiettivo comune, quello di continuare a crescere dentro e fuori dal campo, portando i colori della società ligure in uno degli appuntamenti più significativi del calendario giovanile del Nord-Ovest.