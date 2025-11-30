Calcio, Carcarese. Battistel suona la sveglia dopo il ko con la Voltrese: "Approccio sbagliato, serve l'atteggiamento giusto per salvarsi" (VIDEO)

“Siamo entrati con l’atteggiamento sbagliato, non determinati e non come una squadra che doveva dare risposte dopo le ultime due partite. In più si sono aggiunti un paio di errori individuali e siamo andati sotto 2-0, da quel momento è diventato tutto più difficile. Sicuramente dobbiamo rimboccarci le maniche e riavere un atteggiamento da squadra che deve lottare per mantenere la categoria. Bisogna calarsi nella parte e sapersi sporcare le mani e non concedere quello che concediamo ultimamente. Arriviamo da tre partite in cui le prestazioni non sono state all’altezza, questa è la cosa su cui dobbiamo lavorare, chiuderci in cerchio e avere chiaro e fisso l’obiettivo, ovvero lottare ogni partita con l’atteggiamento diverso rispetto a quello del primo tempo di oggi, più simile a quello della ripresa, solo così avremo le carte per salvarci. Domenica prossima affronteremo l’Arenzano, come ogni gara sarà difficile, ma come sempre si parte dallo 0-0”

Ecco le dichiarazioni di mister Battistel dopo la sconfitta interna contro la Voltrese rilasciate ai canali ufficiali biancorossi.