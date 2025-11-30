Calcio, Eccellenza. Punti che contano in San Francesco Loano - Millesimo. La Carcarese punta al centroclassifica ospitando la Voltrese

Il 7-0 al Taggia ha aperto ieri la dodicesima giornata in Eccellenza, con i biancocelesti di nuovo allineati alle zone di classifica più consone rispetto alle ambizioni estive.
Oggi si attende la risposta delle contendenti al salto di categoria con un doppio incrocio davvero interessante: Campomorone - Busalla e Fezzanese - Rivasamba (la prima in arancione di mister Maisano).
Il Millesimo, invece sarà ospite della San Francesco Loano ad Alassio, complice l'indisponibilità dell'Ellena e la gara interna del Ceriale.
I valbormidesi sono reduci da 5 punti nelle ultime tre gare, con nessuna rete incassata all'attivo, ma la San Francesco Loano dovrà provare a ottenere un risultato utile, in attesa dei necessari rinforzi in arrivo dal mercato.
La Carcarese ritrova invece il Corrent dopo il punto strappato con i denti contro l'Albaro. Un eventuale successo contro la Voltrese sarebbe balsamo per la graduatoria: i biancorossi di Battistel potrebbero infatti porre una distanza tanbigile rispetto alla zona calda.