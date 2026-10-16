Calcio | Pegliese. Mister Orlando dopo la vittoria con la Priamar: "Felice, ma dobbiamo lavorare sui nostri difetti"

Una partita al cardiopalma, un vero e proprio ottovolante di emozioni quello che ha visto protagoniste la Pegliese e la Priamar. La formazione ospite sembrava avere il controllo assoluto della gara dopo essere volata sul doppio vantaggio, prima della rimonta rossoblu. A decidere l'incontro a favore dei genovesi è stata la rete di Scotto al 98esimo minuto.

A fine gara, mister Rocco Orlando ha analizzato l'incredibile girandola di emozioni, esprimendo grande sollievo per i tre punti ma anche un richiamo all'attenzione per i cali di tensione:

«Nel calcio i tre punti sono il "sale" di questo gioco e sì, oggi sono arrivati proprio all’ultimo secondo. Devo ammettere che mi dispiace molto per la Priamar, una squadra che ha tenuto benissimo il campo, ha lottato con determinazione e avrebbe ampiamente meritato di portare a casa almeno un punto. Noi però ci teniamo stretta questa vittoria: inutile negarlo, siamo felici per questi tre punti che per noi hanno un peso enorme.

Partita dopo partita, in questa fase della stagione stiamo ancora cercando di capire che identità abbiamo e a che tipo di campionato andremo incontro, se dovremo soffrire o se potremo vivere un’annata più tranquilla. Alla fine del primo tempo tutti avremmo parlato di un cammino in totale controllo; prima del gol-vittoria, invece, sembrava essersi trasformato in un campionato di grande fatica. Poi arriva la rete all'ultimo istante, arrivano i punti e questo fa benissimo al morale della squadra.

È chiaro che non possiamo cancellare o far finta di non vedere certi errori commessi oggi solo perché abbiamo vinto allo scadere con il gol all'ultimo secondo. Dobbiamo lavorare duramente su quei difetti e sperare di risolverli il prima possibile.»