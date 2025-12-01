Rugby. Savona a punteggio pieno in Serie C, vittoria e punto bonus contro le Province dell'Ovest

Il fine settimana del rugby regionale e nazionale parla soprattutto savonese: il Savona infatti conquista un’altra vittoria autoritaria in Serie C battendo in trasferta le Province dell’Ovest per 28-16 con punto di bonus, mantenendo così il primato solitario a quota 20 punti e confermandosi squadra di riferimento di questo avvio di stagione.

Il successo della prima squadra è stato affiancato dall’ottima prova dell’U16, che alla “Fontanassa” ha travolto il CUS Genova 2 con un eloquente 61-15.

Nel resto della giornata, la Serie A Femminile ha visto CUS Genova e CUS Milano spartirsi la posta con un 10-10 combattuto, mentre in Serie B il CUS Genova ha sbancato il campo milanese imponendosi 24-10 e consolidando la vetta della categoria.

Completano il quadro della Serie C le vittorie di CUS Genova sugli Amatori (29-18), delle Vespe Cogoleto su Imperia (59-0) e del RFC Spezia sulla Pro Recco (16-12). Nel settore giovanile, in U18 il CUS Genova ha superato la Pro Recco 55-14 mentre Vespe Cogoleto ha dominato contro Imperia 59-0, con il rinvio di Unione Monferrato–Amatori. In U16, oltre al largo successo del Savona, si registrano i risultati di Biella–Vespe Cogoleto 71-14, URPA–CUS Genova 10-37 e Alba–Province dell’Ovest 19-39.