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Calcio | 16 ottobre 2026, 12:30

Calcio | Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la quinta giornata di campionato

Romero dirigerà Finale - Albingaunia

Romero dirigerà Finale - Albingaunia

BAIA ALASSIO AUXILIUM – VIRTUS SANREMESE CALCIO

Arbitro: Federico Gambaro (Genova)

Assistente 1: Thomas Felline (Savona)

Assistente 2: Luca Risso (Genova)
 

FINALE – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA

Arbitro: Stefano Romero (Savona)

Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)

Assistente 2: Francesco Da Canal (Genova)
 

OLIMPIC 1971 – BORGO INCROCIATI

Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)

Assistente 1: Pablo Vasques (Genova)

Assistente 2: Federico Sciortino (Genova)
 

PONTELUNGO 1949 – CERIALE CALCIO

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)

Assistente 1: Florjana Doci (Savona)

Assistente 2: Giulio Fantino (Savona)
 

SAMPIERDARENESE – SESTRESE BOR. 1919

Arbitro: Pietro Bartolomeo Campodonico (Chiavari)

Assistente 1: Filippo Conti (Genova)

Assistente 2: Alessio Tagliero (Savona)
 

SAN CIPRIANO – MASONE

Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)

Assistente 1: Luigi Arado (Genova)

Assistente 2: Enrico Mereto (Genova)
 

SAN FRANCESCO LOANO – CAMPESE F.B.C.

Arbitro: Michele Calmatui (Genova)

Assistente 1: Matteo Francesco Andreazza (Savona)

Assistente 2: Matteo Moretti (Savona)
 

VENTIMIGLIA CALCIO – PRAESE 1945

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Assistente 1: Gabriele Semeria (Imperia)

Assistente 2: Alessandro Cattunar (Imperia)

Redazione

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