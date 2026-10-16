Calcio | Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la quinta giornata di campionato

BAIA ALASSIO AUXILIUM – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)
Assistente 1: Thomas Felline (Savona)
Assistente 2: Luca Risso (Genova)
FINALE – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)
Assistente 2: Francesco Da Canal (Genova)
OLIMPIC 1971 – BORGO INCROCIATI
Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)
Assistente 1: Pablo Vasques (Genova)
Assistente 2: Federico Sciortino (Genova)
PONTELUNGO 1949 – CERIALE CALCIO
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Giulio Fantino (Savona)
SAMPIERDARENESE – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Pietro Bartolomeo Campodonico (Chiavari)
Assistente 1: Filippo Conti (Genova)
Assistente 2: Alessio Tagliero (Savona)
SAN CIPRIANO – MASONE
Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)
Assistente 1: Luigi Arado (Genova)
Assistente 2: Enrico Mereto (Genova)
SAN FRANCESCO LOANO – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Michele Calmatui (Genova)
Assistente 1: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
Assistente 2: Matteo Moretti (Savona)
VENTIMIGLIA CALCIO – PRAESE 1945
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Assistente 1: Gabriele Semeria (Imperia)
Assistente 2: Alessandro Cattunar (Imperia)