Calcio, Serie D. Punto di prestigio per il Celle Varazze a Varese, l'1-1 dell'Ossola nel segno di Balan e Cogliati

Varese-Celle Varazze 1-1 (69' Cogliati - 21' Balan)





FINALE: 1-1



50' OCCASIONE VARESE Mitu due volte respinge il pallone che i padroni di casa nell'assalto finale disperato non riescono a spedire dentro



50' Ultimo tentativo per il Varese



48' Ammonito Righetti del Celle



47' Tredici angoli a zero per il Varese. Nulla di fatto: riparte il Celle



45' Cinque di recupero al Franco Ossola: è lunga



43' Ammonito l'ospite autore del gol Balan per un fallo su Malinverno

41' Qeros manda fuori dopo una ripartenza del Varese



39' Gioco fermo per il portiere ospite Mitu a terra



37' Varese sempre lì, altra partita che si deciderà nei minuti finali



35' Dodici angoli Varese, zero Celle: Capra respinge il pallone dall'area

33' Dentro nel Varese Sovogui e Costante per Berbenni e Guerini. Risposta ospite: ecco Righetti per Limongelli e Akkari per Donaggio



31' Intanto il Varese tenta di battere gli avversari inanellando angoli: 11-0



28' Dopo un giallo al biancorosso Malinverno, Celle ora in avanti



26' Qeros e Malinverno non spediscono in porta la palla messa in area da Guerini: avrebbe potuto essere l'occasione del 2-1 biancorosso

24' GOL VARESE Arriva un tiro deviato di Cogliati a sbloccare i biancorossi: 1-1. La deviazione sfortunata è quella di Stanga. Era stato Malinverno a servire Cogliati per il diagonale di forza con Mitu pronto alla parata, ma Stanga in maniera fortuita ha deviato alle spalle del suo portiere

20' Guerini cade in area ma non c'è nulla: è inutile cercare il rigore in ogni modo. Biancorossi sterili fin qui con tanto giro palla ma zero tiri.



18' Niente da fare sul nono corner biancorosso



16' CAMBIO OSPITE Fuori Scarfò, dentro Marchetti



15' CAMBI VARESE Ciceri sguinzaglia Qeros e Barzotti, finalmente, per Palesi e Romero. Poco prima era stato ammonito Tentoni



14' NUOVE PROTESTE VARESE Quarta volta in cui il Varese protesta per un presunto tocco con il braccio in area ospite di Busicchia sul cross di Palesi



14' Gara ferma da tre minuti per soccorrere l'ospite Scarfò rimasto a terra in area sull'inserimento di Guerini



10' Il Varese deve fare molto di più se vuole almeno pareggiare. Così è un piccolo Varese contro un Celle Varazze perfetto ed essenziale

8' Insiste il Varese ma manca il tocco finale



6' OCCASIONE VARESE Cogliati da due passi spara alto dopo un tocco di Romero su cross di Marangon

4' Busicchia manda fuori un buon tiro ospite



4' Punizione offensiva ospite per un fallo su Limongelli



2' Ottavo angolo a zero per i padroni di casa. Il portiere ospite Mitu blocca tutto con sicurezza



1' Si riprende con il Varese sempre in avanti: Romero s'incarta in avanti

SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO Varese anestetizzato e inoffensivo, Celle Varazze avanti con il gran colpo di Balan



45' Corner: 7-0 Varese. Risultato: 1-0 Celle



44' Scarfò mette in angolo il tiro su punizione dal lato corto dell'area ospite di Palesi



42' Ancora angolo biancorosso: siamo a 6 contro 0



40' Altro angolo per il Varese. Mitu blocca facilmente un tiro di Guerini



38' Per ora il Varese fa il solletico



35' Romero manda alto un pallone innocuo



34' Tentoni a terra nell'area ligure: non c'è nulla perché il contrasto appare regolarissimo, ma è la terza volta in cui il Varese protesta



33' I padroni di casa per ora annullati dall'organizzazione ospite



31' Ancora angolo Varese: nulla di fatto. Altri campi: 2-0 Ligorna e Saluzzo



29' Occasioni da gol vere e proprie con il contagocce, ma ospiti avanti grazie a un gran tiro

28' Pallone in area di Limongelli preso da Bugli, prima ci aveva provato Cogliati nell'area ligure: solletico comunque



25' Busicchia tocca con il braccio largo in area: non c'è nulla per l'arbitro



23' Furia Varese: angolo. Nulla di fatto

21' GOL CELLE VARAZZE Gran numero di Balan che dopo una rimessa allontanata in qualche modo dalla difesa biancorossa ha fulminato Bugli al volo di destro



20' PROTESTE VARESE GIù Guerini in area, l'arbitro fa proseguire



18' OCCASIONE VARESE Bruzzone doveva solo inquadrare lo specchio sull'angolo di Tentoni ma mette fuori



17' Altro angolo per il Varese



15' BRIVIDO Prima mezza occasione per i padroni di casa: azione personale di Berbenni che dall'area chiama Mitu alla parata in tuffo. Poi Guerini viene ancora una volta "cancellato" dall'area ospite sull'angolo



15' Un quarto d'ora senza alcuna emozione



13' Nulla da segnalare: i liguri per ora presidiano e chiudono ogni varco



10' Uniche emozioni finora: l'1-0 del Ligorna sul Chisola e l'1-0 del Saluzzo (sotto i risultati aggiornati in tempo reale)



7' Pochissimo pubblico a Masnago: Varese fredda, anche se ci sono 9 gradi



7' Primo tentativo varesino con Guerini ben contenuto dalla difesa ospite



5' Varese con il 4-3-3: Bugli; Marangon, De Ponti, Bruzzone, Berbenni; Malinverno, Tentoni, Palesi; Guerini, Romero, Cogliati. A disp.: Rugginenti, Costante, Donarini, Secondo, Sassudelli, Sovogui, Barbaro, Qeros, Barzotti



5' Ospiti con il 3-5-2: Mitu; Scarfò, Stanga, De Benedetti; Firman, Gnecchi, Balan, Limongelli, Busicchia; Insolito, Donaggio. A disp.: Zerbino, Marchetti, Calcagno, Capra, Akkari, Rigetti, Meloni, Bortoletti, Ciancio



4' C'è un gruppetto di tifosi liguri in curva sud (sotto in foto): applausi



4' Gara equilibrata, ancora nessuna emozione



1' Partiti, Varese in rosso, Celle Varazze blu



Varese (4-3-3): Bugli; Marangon, De Ponti, Bruzzone, Berbenni; Malinverno, Tentoni, Palesi; Guerini, Romero, Cogliati. A disp.: Rugginenti, Costante, Donarini, Secondo, Sassudelli, Sovogui, Barbaro, Qeros, Barzotti. All.: Ciceri



Celle Varazze (4-3-2-1): Mitu; Scarfò, De Benedetti, Stanga, Busicchia; Firman, Gnecchi, Balan; Limongelli, Insolito; Donaggio. A disp.: Zerbino, Marchetti, Calcagno, Capra, Akkari, Righetti, Melani, Bortoletti, Ciancio. All.: Pisano

Arbitro: Francesco Fermo di Torre Annunziata (Matteo Moschion di Gradisca d’Isonzo, Alessandro Genova di Maniago)