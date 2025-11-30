Calcio, Serie D. Punto di prestigio per il Celle Varazze a Varese, l'1-1 dell'Ossola nel segno di Balan e Cogliati

Varese-Celle Varazze 1-1 (69' Cogliati - 21' Balan)
FINALE: 1-1
50' OCCASIONE VARESE Mitu due volte respinge il pallone che i padroni di casa nell'assalto finale disperato non riescono a spedire dentro
50' Ultimo tentativo per il Varese
48' Ammonito Righetti del Celle
47' Tredici angoli a zero per il Varese. Nulla di fatto: riparte il Celle
45' Cinque di recupero al Franco Ossola: è lunga
43' Ammonito l'ospite autore del gol Balan per un fallo su Malinverno
41' Qeros manda fuori dopo una ripartenza del Varese
39' Gioco fermo per il portiere ospite Mitu a terra
37' Varese sempre lì, altra partita che si deciderà nei minuti finali
35' Dodici angoli Varese, zero Celle: Capra respinge il pallone dall'area
33' Dentro nel Varese Sovogui e Costante per Berbenni e Guerini. Risposta ospite: ecco Righetti per Limongelli e Akkari per Donaggio
31' Intanto il Varese tenta di battere gli avversari inanellando angoli: 11-0
28' Dopo un giallo al biancorosso Malinverno, Celle ora in avanti
26' Qeros e Malinverno non spediscono in porta la palla messa in area da Guerini: avrebbe potuto essere l'occasione del 2-1 biancorosso
24' GOL VARESE Arriva un tiro deviato di Cogliati a sbloccare i biancorossi: 1-1. La deviazione sfortunata è quella di Stanga. Era stato Malinverno a servire Cogliati per il diagonale di forza con Mitu pronto alla parata, ma Stanga in maniera fortuita ha deviato alle spalle del suo portiere
20' Guerini cade in area ma non c'è nulla: è inutile cercare il rigore in ogni modo. Biancorossi sterili fin qui con tanto giro palla ma zero tiri.
18' Niente da fare sul nono corner biancorosso
16' CAMBIO OSPITE Fuori Scarfò, dentro Marchetti
15' CAMBI VARESE Ciceri sguinzaglia Qeros e Barzotti, finalmente, per Palesi e Romero. Poco prima era stato ammonito Tentoni
14' NUOVE PROTESTE VARESE Quarta volta in cui il Varese protesta per un presunto tocco con il braccio in area ospite di Busicchia sul cross di Palesi
14' Gara ferma da tre minuti per soccorrere l'ospite Scarfò rimasto a terra in area sull'inserimento di Guerini
10' Il Varese deve fare molto di più se vuole almeno pareggiare. Così è un piccolo Varese contro un Celle Varazze perfetto ed essenziale
8' Insiste il Varese ma manca il tocco finale
6' OCCASIONE VARESE Cogliati da due passi spara alto dopo un tocco di Romero su cross di Marangon
4' Busicchia manda fuori un buon tiro ospite
4' Punizione offensiva ospite per un fallo su Limongelli
2' Ottavo angolo a zero per i padroni di casa. Il portiere ospite Mitu blocca tutto con sicurezza
1' Si riprende con il Varese sempre in avanti: Romero s'incarta in avanti
SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO Varese anestetizzato e inoffensivo, Celle Varazze avanti con il gran colpo di Balan
45' Corner: 7-0 Varese. Risultato: 1-0 Celle
44' Scarfò mette in angolo il tiro su punizione dal lato corto dell'area ospite di Palesi
42' Ancora angolo biancorosso: siamo a 6 contro 0
40' Altro angolo per il Varese. Mitu blocca facilmente un tiro di Guerini
38' Per ora il Varese fa il solletico
35' Romero manda alto un pallone innocuo
34' Tentoni a terra nell'area ligure: non c'è nulla perché il contrasto appare regolarissimo, ma è la terza volta in cui il Varese protesta
33' I padroni di casa per ora annullati dall'organizzazione ospite
31' Ancora angolo Varese: nulla di fatto. Altri campi: 2-0 Ligorna e Saluzzo
29' Occasioni da gol vere e proprie con il contagocce, ma ospiti avanti grazie a un gran tiro
28' Pallone in area di Limongelli preso da Bugli, prima ci aveva provato Cogliati nell'area ligure: solletico comunque
25' Busicchia tocca con il braccio largo in area: non c'è nulla per l'arbitro
23' Furia Varese: angolo. Nulla di fatto
21' GOL CELLE VARAZZE Gran numero di Balan che dopo una rimessa allontanata in qualche modo dalla difesa biancorossa ha fulminato Bugli al volo di destro
20' PROTESTE VARESE GIù Guerini in area, l'arbitro fa proseguire
18' OCCASIONE VARESE Bruzzone doveva solo inquadrare lo specchio sull'angolo di Tentoni ma mette fuori
17' Altro angolo per il Varese
15' BRIVIDO Prima mezza occasione per i padroni di casa: azione personale di Berbenni che dall'area chiama Mitu alla parata in tuffo. Poi Guerini viene ancora una volta "cancellato" dall'area ospite sull'angolo
15' Un quarto d'ora senza alcuna emozione
13' Nulla da segnalare: i liguri per ora presidiano e chiudono ogni varco
10' Uniche emozioni finora: l'1-0 del Ligorna sul Chisola e l'1-0 del Saluzzo (sotto i risultati aggiornati in tempo reale)
7' Pochissimo pubblico a Masnago: Varese fredda, anche se ci sono 9 gradi
7' Primo tentativo varesino con Guerini ben contenuto dalla difesa ospite
5' Varese con il 4-3-3: Bugli; Marangon, De Ponti, Bruzzone, Berbenni; Malinverno, Tentoni, Palesi; Guerini, Romero, Cogliati. A disp.: Rugginenti, Costante, Donarini, Secondo, Sassudelli, Sovogui, Barbaro, Qeros, Barzotti
5' Ospiti con il 3-5-2: Mitu; Scarfò, Stanga, De Benedetti; Firman, Gnecchi, Balan, Limongelli, Busicchia; Insolito, Donaggio. A disp.: Zerbino, Marchetti, Calcagno, Capra, Akkari, Rigetti, Meloni, Bortoletti, Ciancio
4' C'è un gruppetto di tifosi liguri in curva sud (sotto in foto): applausi
4' Gara equilibrata, ancora nessuna emozione
1' Partiti, Varese in rosso, Celle Varazze blu
Varese (4-3-3): Bugli; Marangon, De Ponti, Bruzzone, Berbenni; Malinverno, Tentoni, Palesi; Guerini, Romero, Cogliati. A disp.: Rugginenti, Costante, Donarini, Secondo, Sassudelli, Sovogui, Barbaro, Qeros, Barzotti. All.: Ciceri
Celle Varazze (4-3-2-1): Mitu; Scarfò, De Benedetti, Stanga, Busicchia; Firman, Gnecchi, Balan; Limongelli, Insolito; Donaggio. A disp.: Zerbino, Marchetti, Calcagno, Capra, Akkari, Righetti, Melani, Bortoletti, Ciancio. All.: Pisano
Arbitro: Francesco Fermo di Torre Annunziata (Matteo Moschion di Gradisca d’Isonzo, Alessandro Genova di Maniago)