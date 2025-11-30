 / Calcio

Calcio | 30 novembre 2025, 14:35

Calcio, Serie D. Punto di prestigio per il Celle Varazze a Varese, l'1-1 dell'Ossola nel segno di Balan e Cogliati

La squadra di Pisano dà continuità dopo la vittoria sull'Asti

Calcio, Serie D. Punto di prestigio per il Celle Varazze a Varese, l'1-1 dell'Ossola nel segno di Balan e Cogliati

Varese-Celle Varazze 1-1 (69' Cogliati - 21' Balan)


 

FINALE: 1-1

50' OCCASIONE VARESE Mitu due volte respinge il pallone che i padroni di casa nell'assalto finale disperato non riescono a spedire dentro

50' Ultimo tentativo per il Varese

48' Ammonito Righetti del Celle

47' Tredici angoli a zero per il Varese. Nulla di fatto: riparte il Celle

45' Cinque di recupero al Franco Ossola: è lunga

43' Ammonito l'ospite autore del gol Balan per un fallo su Malinverno 
41' Qeros manda fuori dopo una ripartenza del Varese

39' Gioco fermo per il portiere ospite Mitu a terra

37' Varese sempre lì, altra partita che si deciderà nei minuti finali

35' Dodici angoli Varese, zero Celle: Capra respinge il pallone dall'area

33' Dentro nel Varese Sovogui e Costante per Berbenni e Guerini. Risposta ospite: ecco Righetti per Limongelli e Akkari per Donaggio

31' Intanto il Varese tenta di battere gli avversari inanellando angoli: 11-0

28' Dopo un giallo al biancorosso Malinverno, Celle ora in avanti

26' Qeros e Malinverno non spediscono in porta la palla messa in area da Guerini: avrebbe potuto essere l'occasione del 2-1 biancorosso

24' GOL VARESE Arriva un tiro deviato di Cogliati a sbloccare i biancorossi: 1-1. La deviazione sfortunata è quella di Stanga. Era stato Malinverno a servire Cogliati per il diagonale di forza con Mitu pronto alla parata, ma Stanga in maniera fortuita ha deviato alle spalle del suo portiere

20' Guerini cade in area ma non c'è nulla: è inutile cercare il rigore in ogni modo. Biancorossi sterili fin qui con tanto giro palla ma zero tiri

18' Niente da fare sul nono corner biancorosso

16' CAMBIO OSPITE Fuori Scarfò, dentro Marchetti

15' CAMBI VARESE Ciceri sguinzaglia Qeros e Barzotti, finalmente, per Palesi e Romero. Poco prima era stato ammonito Tentoni

14' NUOVE PROTESTE VARESE Quarta volta in cui il Varese protesta per un presunto tocco con il braccio in area ospite di Busicchia sul cross di Palesi

14' Gara ferma da tre minuti per soccorrere l'ospite Scarfò rimasto a terra in area sull'inserimento di Guerini

10' Il Varese deve fare molto di più se vuole almeno pareggiare. Così è un piccolo Varese contro un Celle Varazze perfetto ed essenziale

8' Insiste il Varese ma manca il tocco finale

6' OCCASIONE VARESE Cogliati da due passi spara alto dopo un tocco di Romero su cross di Marangon 

4' Busicchia manda fuori un buon tiro ospite

4' Punizione offensiva ospite per un fallo su Limongelli

2' Ottavo angolo a zero per i padroni di casa. Il portiere ospite Mitu blocca tutto con sicurezza

1' Si riprende con il Varese sempre in avanti: Romero s'incarta in avanti

SECONDO TEMPO
 

FINE PRIMO TEMPO Varese anestetizzato e inoffensivo, Celle Varazze avanti con il gran colpo di Balan

45' Corner: 7-0 Varese. Risultato: 1-0 Celle

44' Scarfò mette in angolo il tiro su punizione dal lato corto dell'area ospite di Palesi

42' Ancora angolo biancorosso: siamo a 6 contro 0

40' Altro angolo per il Varese. Mitu blocca facilmente un tiro di Guerini
 
38' Per ora il Varese fa il solletico

35' Romero manda alto un pallone innocuo

34' Tentoni a terra nell'area ligure: non c'è nulla perché il contrasto appare regolarissimo, ma è la terza volta in cui il Varese protesta

33' I padroni di casa per ora annullati dall'organizzazione ospite

31' Ancora angolo Varese: nulla di fatto. Altri campi: 2-0 Ligorna e Saluzzo

29' Occasioni da gol vere e proprie con il contagocce, ma ospiti avanti grazie a un gran tiro

28' Pallone in area di Limongelli preso da Bugli, prima ci aveva provato Cogliati nell'area ligure: solletico comunque

25' Busicchia tocca con il braccio largo in area: non c'è nulla per l'arbitro

23' Furia Varese: angolo. Nulla di fatto

21' GOL CELLE VARAZZE Gran numero di Balan che dopo una rimessa allontanata in qualche modo dalla difesa biancorossa ha fulminato Bugli al volo di destro

20' PROTESTE VARESE GIù Guerini in area, l'arbitro fa proseguire

18' OCCASIONE VARESE Bruzzone doveva solo inquadrare lo specchio sull'angolo di Tentoni ma mette fuori

17' Altro angolo per il Varese

15' BRIVIDO Prima mezza occasione per i padroni di casa: azione personale di Berbenni che dall'area chiama Mitu alla parata in tuffo. Poi Guerini viene ancora una volta "cancellato" dall'area ospite sull'angolo

15' Un quarto d'ora senza alcuna emozione

13' Nulla da segnalare: i liguri per ora presidiano e chiudono ogni varco

10' Uniche emozioni finora: l'1-0 del Ligorna sul Chisola e l'1-0 del Saluzzo (sotto i risultati aggiornati in tempo reale)

7' Pochissimo pubblico a Masnago: Varese fredda, anche se ci sono 9 gradi

7' Primo tentativo varesino con Guerini ben contenuto dalla difesa ospite

5' Varese con il 4-3-3: Bugli; Marangon, De Ponti, Bruzzone, Berbenni; Malinverno, Tentoni, Palesi; Guerini, Romero, Cogliati. A disp.: Rugginenti, Costante, Donarini, Secondo, Sassudelli, Sovogui, Barbaro, Qeros, Barzotti

5' Ospiti con il 3-5-2: Mitu; Scarfò, Stanga, De Benedetti; Firman, Gnecchi, Balan, Limongelli, Busicchia; Insolito, Donaggio. A disp.: Zerbino, Marchetti, Calcagno, Capra, Akkari, Rigetti, Meloni, Bortoletti, Ciancio

4' C'è un gruppetto di tifosi liguri in curva sud (sotto in foto): applausi

4' Gara equilibrata, ancora nessuna emozione

1' Partiti, Varese in rosso, Celle Varazze blu


Varese (4-3-3): Bugli; Marangon, De Ponti, Bruzzone, Berbenni; Malinverno, Tentoni, Palesi; Guerini, Romero, Cogliati. A disp.: Rugginenti, Costante, Donarini, Secondo, Sassudelli, Sovogui, Barbaro, Qeros, Barzotti. All.: Ciceri


Celle Varazze (4-3-2-1): Mitu; Scarfò, De Benedetti, Stanga, Busicchia; Firman, Gnecchi, Balan; Limongelli, Insolito; Donaggio.  A disp.: Zerbino, Marchetti, Calcagno, Capra, Akkari, Righetti, Melani, Bortoletti, Ciancio. All.: Pisano
Arbitro: Francesco Fermo di Torre Annunziata (Matteo Moschion di Gradisca d’Isonzo, Alessandro Genova di Maniago)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium