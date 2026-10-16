Rugby | Ripartono i campionati: Savona atteso a Ivrea per il nuovo esordio in Serie B

Il fine settimana segna l'inizio dei campionati seniores maschili di rugby, con le società liguri impegnate nelle tre categorie nazionali e regionali. Tra gli appuntamenti principali spicca la trasferta del Savona, atteso domenica 18 ottobre alle 15.30 sul campo dell'Ivrea, al campo D. Santi, per la prima giornata di Serie B.

Sempre domenica, alle 12.30, la Fontanassa ospiterà anche la sfida tra Savona e Imperia, valida per il campionato Under 18 regionale. Un doppio impegno che coinvolge quindi sia la prima squadra biancorossa sia il settore giovanile, in un fine settimana che vedrà tornare in campo anche le categorie più piccole.

Il programma prenderà il via già sabato 17 ottobre, quando i giovani rugbisti Under 6, Under 8 e Under 10 saranno protagonisti dei raggruppamenti organizzati in diverse località della regione. Il Savona sarà impegnato a Imperia, dalle 10 al campo Pino Valle, insieme ai padroni di casa, ai Reds, al Rugby Fun e al Sanremo.



Serie A e Serie C, al via le altre liguri

In Serie A, il CUS Genova esordirà domenica alle 15.30 in trasferta contro il Rugby Milano, sul campo Curioni di Segrate.

Stesso orario per le quattro partite del campionato di Serie C che coinvolgeranno le formazioni liguri: Vespe Cogoleto-Province dell'Ovest al campo Marco Calcagno, CUS Genova-Imperia allo stadio Carlini-Bollesan, Pro Recco-URPA al campo Carlo Androne e RFC Spezia-Amatori Genova al campo Pieroni.



Giovanili, in campo anche Under 18 e Under 16

Il programma delle categorie giovanili si aprirà sabato alle 14.30 con l'amichevole Under 16 tra Sanremo e CUS Genova, in calendario al campo Pino Valle di Imperia.

Alle 16, invece, il CUS Genova Under 18 nazionale affronterà il Rugby Milano a Segrate, sul campo Curioni.

Domenica spazio al campionato regionale Under 18, con tre incontri in programma alle 12.30: oltre a Savona-Imperia alla Fontanassa, si giocheranno Vespe Cogoleto-CUS Genova 2 al campo Marco Calcagno e Pro Recco-URPA al Carlo Androne.



Raggruppamenti per Under 6, Under 8 e Under 10

Sabato sarà anche una giornata dedicata all'attività di base, con tre appuntamenti distribuiti sul territorio ligure.

Oltre al raggruppamento di Imperia, al quale parteciperà il Savona, alle 10 il campo Carlo Androne di Recco ospiterà Pro Recco, Province dell'Ovest e RC Spezia. Nel pomeriggio, alle 15.30, appuntamento allo stadio Carlini-Bollesan di Genova con CUS Genova, Amatori Genova e Superba.