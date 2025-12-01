Giro d'Italia 2026, è ufficiale attraverserà il savonese: nella Imperia-Novi si passerà dal Colle del Giovo

È ufficiale. Il prossimo giovedì 21 maggio il Giro d'Italia attraverserà la provincia di Savona grazie alla tappa Imperia-Novi Ligure.

Questo pomeriggio è stato presentato a Roma il percorso del Giro d'Italia 2026 confermando quindi il passaggio dalla provincia di Savona con le 4 province liguri che saranno tutte toccate. Infatti il giorno precedente, il 20 maggio, spazio alla tappa Porcari-Chiavari che vedrà quindi toccare la provincia di La Spezia e Genova.

I corridori poi ripartiranno da Imperia e seguendo il classico percorso inverso della Milano-Sanremo arrivati ad Albisola si dirigeranno per il Colle del Giovo andando poi verso il Bric Berton e arrivando a Novi Ligure.

L'opera di coinvolgimento del referente ligure di Rcs Enzo Grenno e l'appoggio della Regione hanno quindi sortito i loro effetti.

"Mi sarebbero piaciute due partenze e due arrivi ma sono riuscito a realizzare comunque la metà di quello che avevo in testa. I percorsi sono quelli che mi ero riproposto e globalmente le tappe interesseranno tutte le 4 province" aveva spiegato alla nostra redazione lo scorso 20 novembre Grenno che fu il promotore della grande partenza dalla Liguria nel 2015 (ben 4 tappe e mezza in territorio ligure).

Dopo l'arrivo di Andora del 2024 quindi i ciclisti torneranno ad attraversare le strade del savonese.