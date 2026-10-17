Calcio | Eccellenza. Sabato d'alta classe, nel pomeriggio gli anticipi Pietra - Athletic Albaro e Savona - Carcarese

È in arrivo un sabato pomeriggio ad alto tasso di savonesità, grazie ai due anticipi del campionato di Eccellenza.

Il Pietra Ligure sarà di scena alle 16:15 alla Sciorba, ospite dell’Athletic Club Albaro. Un appuntamento importante per i biancocelesti di Moraglia, attualmente al comando della classifica in solitaria con dodici punti. Una vittoria potrebbe consentire ai pietresi di allungare fino a cinque lunghezze sulle dirette concorrenti, dando ulteriore slancio alla squadra dopo il convincente 2-0 ottenuto domenica scorsa contro la Lavagnese.

Alle 17:00, invece, riflettori puntati sul Chittolina di Vado, dove prenderà il via l’anticipo tra Savona e Carcarese. Entrambe le formazioni arrivano da una domenica senza particolari acuti, segnata dai pareggi rispettivamente contro Busalla e lo stesso Athletic Club Albaro. Striscioni e biancorossi cercheranno quindi di tornare alla vittoria per rilanciare le proprie ambizioni nelle zone alte della classifica, a pochi giorni dal combattuto confronto in Coppa vinto 3-2 dalla formazione di Sarpero.