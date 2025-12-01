Calcio. La Cairese blinda la difesa dopo due mesi, Gulli regala una vittoria fondamentale contro il Club Milano (LA SINTESI)

La Cairese si conferma formato trasferta e torna a respirare in classifica. I gialloblu con i tre punti in casa del Club Milano hanno agganciato al penultimo posto proprio i biancorossi lombardi, accorciando le distanze con le avversarie impegnate nella lotta salvezza.
La squadra di Floris ha mostrato buona sostanza al Brera riuscendo a mantenere la porta inviolata dopo addrittura due mesi. Il trio Giorcelli - Scarrone - Gargiulo ha fatto buona guardia, concedendo nel primo tempo solo un tiro dalla distanza da Busato ben respinto da Ceppi.
Il gol valbormidese è arrivato sugli sviluppi di calcio d'angolo, con Gulli bravo a inserirsi dopo la pennellata in area di Castiglia.
Nella ripresa da segnalare il rigore (dubbio) calciato a lato da Goffi e poco altro, segnale di quella solidità necessaria per puntare al mantenimento della categoria.
Resta da capire se Floris manterrà l'assetto visto a Milano anche nelle prossime partite.
La sintesi
CLUB MILANO - CAIRESE 0-1
Marcatore: 38' Gulli
CLUB MILANO: Stucchi, Dell'Acqua, Busato (34' st Ientile), Restelli (30' st Vedovati), Marzupio, Bernacchi (22' st Oliva), Marchetti (22' st Mangiameli), Acella, Di Nella (22' st Magrini), Goffi, Pozzi.
A disposizione: Taliento, Mereghetti, Arpino, Zappa.
Allenatore Scavo
CAIRESE: Ceppi, Scarrone, Gulli, Giacchino (24' st Sancinito), Anselmo, Giorcelli, Gargiulo, Castiglia, Federico (26' st G. Graziani), Vassallo (33' st T. Graziani), Piacenza.
A disposizione: Gentile, Jebbar, Colletto, Sava, Hernandez, Vignaroli.
Allenatore: Floris
Arbitro: Puntel di Tolmezzo