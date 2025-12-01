 / Calcio

Calcio | 01 dicembre 2025, 11:10

Calcio. La Cairese blinda la difesa dopo due mesi, Gulli regala una vittoria fondamentale contro il Club Milano (LA SINTESI)

Calcio. La Cairese blinda la difesa dopo due mesi, Gulli regala una vittoria fondamentale contro il Club Milano (LA SINTESI)

La Cairese si conferma formato trasferta e torna a respirare in classifica. I gialloblu con i tre punti in casa del Club Milano hanno agganciato al penultimo posto proprio i biancorossi lombardi, accorciando le distanze con le avversarie impegnate nella lotta salvezza.

La squadra di Floris ha mostrato buona sostanza al Brera riuscendo a mantenere la porta inviolata dopo addrittura due mesi. Il trio Giorcelli - Scarrone - Gargiulo ha fatto buona guardia, concedendo nel primo tempo solo un tiro dalla distanza da Busato ben respinto da Ceppi.

Il gol valbormidese è arrivato sugli sviluppi di calcio d'angolo, con Gulli bravo a inserirsi dopo la pennellata in area di Castiglia.

Nella ripresa da segnalare il rigore (dubbio) calciato a lato da Goffi e poco altro, segnale di quella solidità necessaria per puntare al mantenimento della categoria.

Resta da capire se Floris manterrà l'assetto visto a Milano anche nelle prossime partite.
 

La sintesi

CLUB MILANO - CAIRESE 0-1

Marcatore: 38' Gulli
 

CLUB MILANO: Stucchi, Dell'Acqua, Busato (34' st Ientile), Restelli (30' st Vedovati), Marzupio, Bernacchi (22' st Oliva), Marchetti (22' st Mangiameli), Acella, Di Nella (22' st Magrini), Goffi, Pozzi. 

A disposizione: Taliento, Mereghetti, Arpino, Zappa. 

Allenatore Scavo
 

CAIRESE: Ceppi, Scarrone, Gulli, Giacchino (24' st Sancinito), Anselmo, Giorcelli, Gargiulo, Castiglia, Federico (26' st G. Graziani), Vassallo (33' st T. Graziani), Piacenza. 

A disposizione: Gentile, Jebbar, Colletto, Sava, Hernandez, Vignaroli. 

Allenatore: Floris
 

Arbitro: Puntel di Tolmezzo

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium