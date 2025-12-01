Calcio, Savona. Il gol di Schirru riprende la Praese, distanze inalterate dalla vetta

Il Savona rientra dal Baciccia Ferrando con una prestazione positiva in casa della capolista Praese, non riuscendo però a compiere quel break necessario per accorciare nei confronti della vetta.

L'avvio della gara è positivo per i biancoblu: nei primi minuti Damonte e Rignanese provano a scalfire la difesa della Praese, mentre Calcagno si è messo in mostra con un’incursione sulla destra che però non trova il bersaglio.

Con il passare dei minuti cresce il ritmo anche degli avversari ma Rosasco (febbre per Agostino) gestisce senza affanni. I lrischio grosso arriva dopo il retropassaggio errato di Colombo, con lo stesso difensore bravo a recuperare in extremis con un fallo.

Nella ripresa arrivano i gol. La Praese passa avanti attorno all’ora di gioco: Canovi sfonda sul fondo e serve un pallone teso sul primo palo dove Falsini anticipa tutti e insacca. Il gol accende la gara. Il Savona reagisce con continuità, alzando linee e intensità, ma Parodi respinge ogni tentativo, compreso un colpo ravvicinato di Schirru.

La pressione biancoblù cresce e porta al meritato 1-1 all'82: su una punizione dalla trequarti nasce una mischia, Schirru centra il palo di testa e poi ribadisce in rete da due passi.

Il finale è incandescente: prima qualche scintilla a seguito di un fallo, poi un vero caos all’88’, con una serie di espulsioni in entrambe le panchine e tensione a bordocampo. In campo si continua a giocare, ma le squadre ormai pensano più a contenere che ad affondare.



PRAESE - SAVONA 1-1

Marcatori: 62' Falsini, 82' Schirru



Savona: Rosasco, Calcagno, Damonte, Raja, Schirru, Colombo, Durante, Turone, Rignanese, Zunino, Fossati.

A disposizione: Kotsiubynskyi, Toscaj, Bellotti, Saracco, Cartiere, Sassari, Biaggi, Pirotto, Covelli.

Allenatore: Cola.



Praese: Parodi A, Raso A, Giorgi, Canovi C, Chiriaco, De Simone, Chiarabini A., Fiorucci, Falsini, Canovi D, Matzedda.

A disposizione: Massone, Parodi P, Raso M, Trucco, Di Gennaro, Orlando, Chiarabini M, Sacchi, Giavarra.

Allenatore: Tedone.



Arbitro: Verdoia di Genova.

Assistenti: Amadei e Scandale di Genova.