Calcio | Rezi e Rignanese colpiscono, Agostino tiene giù la saracinesca: l'anticipo sorride al Savona, Carcarese ko 2-0

SAVONA - CARCARESE 2-0 (60' Rezi, 88' Rignanese)
FINISCE QUI! L'ANTICIPO DELLA 6^ GIORNATA DI ECCELLENZA SORRIDE AL SAVONA! Gli striscioni superano 2-0 una buona Carcarese, fermata da un super Agostino a più riprese: i biancoblu centrano il primo successo casalingo del campionato grazie ai gol nella ripresa di Rezi e Rignanese
93' Brignone ci prova col destro, Schirru si francobolla al numero nove biancorosso deviando in angolo
90' quattro minuti di recupero, biancoblu a un passo dalla prima vittoria casalinga della stagione
88' RIGNANESE! IL RADDOPPIO DEL SAVONA! Sassari tiene vivo un pallone che sembrava ormai perso nei pressi della bandierina, cross al bacio a centro area dove il bomber biancoblu, di testa, trova prima il palo interno e poi la rete! Esplode il "Chittolina", 2-0!
87' rasoiata di Zunino dal limite, Agostino in tuffo salva ancora gli striscioni. Tap in successivo di Calcagno che spedisce in fondo al sacco, ma si alza la bandierina di Crova a vanificare tutto
86' Sarpero si gioca la carta Rignanese per il finale, esce Cosentino
85' Savona vicino al 2-0! Ripartenza micidiale che manda Gnecchi a tu per tu con Cirillo, bravo a ipnotizzare l'ex Lavagnese e a tenere a galla i suoi
83' Silvestri lascia il campo a Siracusa, terzo cambio per i biancoblu
81' botta dal limite di Brignone, ci vuole ancora la reattività di Agostino per negare il gol ai biancorossi
78' si aprono spazi per la squadra di Sarpero, Pili a sinistra conquista il fondo crossando a centro area dove Ravera, in spaccata, toglie il tempo a Sassari pronto alla battuta da due passi
77' è invece insidioso il diagonale proprio di Sassari su suggerimento di Giubergia, Cirillo si distende mettendo ancora in corner
76' Cosentino si libera bene sulla destra, cross a cercare Sassari anticipato dalla difesa biancorossa, angolo Savona
75' ecco le altre due novità in casa biancorossa: dentro Di Giosia e Chiarlone per Moretti e Berruti
74' Colombo in ritardo su Brignone, scatta il giallo per il difensore degli striscioni
72' ci ripensa il tecnico biancorosso che inserisce per il momento soltanto Calcagno al posto di Berretta
68' Sunday mette la quarta sulla destra, Pili chiude la diagonale spazzando in angolo
67' secondo cambio nel Savona, Sassari rileva Sogno. Prepara intanto una tripla sostituzione Valmati
64' finisce la partita di Rezi, al suo posto Gnecchi. Sogno diventa il nuovo terminale offensivo dei biancoblu
61' reazione immediata dei biancorossi! Traversone di Bablyuk, tentativo in acrobazia di Brignone che non inquadra lo specchio. Si accende la gara
60' REZI! IL SAVONA E' IN VANTAGGIO! Nel momento forse meno favorevole, la sblocca la squadra di Sarpero! Silvestri conquista il fondo mettendo in mezzo la sfera, che Rezi, dal vertice dell'area piccola, spedisce col mancino alle spalle di Cirillo! 1-0 al "Chittolina"
58' ancora Carcarese, nettamente più pimpante in questo avvio di ripresa: Sunday raccoglie a destra calciando di potenza, Agostino a mani unite risponde ancora presente
56' Szerdi chiama! Agostino risponde da fuoriclasse! Destro a giro sotto l'incrocio dell'ex Pietra, parata clamorosa del portiere savonese che toglie il pallone dal sette con un guizzo felino!
53' si iscrive anche Bablyuk nel tabellino dei tiri, destro dalla lunetta controllato a terra da Agostino
51' Silvestri ci prova dal limite, si stringolo le maglie della retroguardia valbormidese a respingere il tentativo del numero dieci di casa
50' tanti errori del Savona nella scelta dei passaggi, imprecisi fin qui gli striscioni nel momento di andare a colpire
48' Carcarese a centimetri dal gol! Zunino di forza trova il varco per calciare dal limite, deviazione di Schirru che spiazza Agostino, sfera a un palmo dal palo destro
47' Sunday si mette in proprio saltando di slancio un paio di avversari, conclusione però da dimenticare che si perde sul fondo
45' si ricomincia! Nessun cambio durante l'intervallo
SECONDO TEMPO
Squadre al riposo sul parziale di 0-0 dopo sessanta secondi di recupero: striscioni vicini al gol con Sogno e Calcagno nella medesima occasione al quarto d'ora, Carcarese pericolosa sul finale di frazione con l'incornata di Zunino. Tra poco il racconto della ripresa
45' ammonito Sunday per fallo su Silvestri in ripartenza, non gradisce la decisione il numero sette biancorosso
43' ammonito Rezi per ostruzione su Cirillo, primo tempo negativo per il numero nove biancoblu
42' Carcarese vicina al vantaggio! Girata aerea di Zunino lasciato libero in mezzo all'area, sfera a centimetri dal palo con Agostino fuori causa
41' Sunday scappa via a Pili, cross sul secondo palo dove Schirru preferisce non rischiare mettendo in corner
40' troppo prevedibile la manovra del Savona negli ultimi trenta metri, ordinata e attenta la formazione di Valmati
35' ci prova anche Zunino dal limite, destro che si impenna sopra la traversa. Match fin qui sostanzialmente equilibrato con fiammate sporadiche da una parte all'altra
31' Brignone forza la conclusione mancina dai ventidue metri, nessun problema per Agostino che accompagna con lo sguardo il pallone sul fondo
28' ammonito Giubergia, fallo di mano punito dal direttore di gara col cartellino
25' punizione Carcarese affidata al destro di Szerdi, Bergonzi ravvisa un fallo in attacco
20' continua a premere la squadra di Sarpero, traversone di Calcagno che pesca Rezi a centro aerea, colpo di testa in tuffo che si spegne a lato, resta dolorante a terra l'attaccante ex Arenzano, che ha probabilmente colpito la testa sul sintetico in caduta
15' doppia clamorosa occasione per il Savona! Sogno apre per Rezi che crossa in mezzo restituendo al compagno, incornata dal limite dell'area piccola che esalta i riflessi di Cirillo, raccoglie Calcagno da due passi che spara incredibilmente alto
12' traversone di Colombo dalla corsia mancina, traiettoria troppo lunga per Rezi
6' ripartenza biancoblu tutta in verticale, Silvestri si libera al limite calciando col destro a giro, conclusione telefonata che non impensierisce Cirillo
5' è invece più pericoloso il tentativo di Zunino, liberato ancora da Sunday: sinistro a botta sicuro su cui fa buona guardia la difesa savonese
4' il primo tiro della gara lo firma il giovane biancorosso Sunday, sinistro masticato che si perde a lato
2' striscioni in campo con Sogno e Cosentino a supporto di Rezi, in mediana confermato il giovane Giubergia con Galli e Silvestri ai suoi lati. Valmati si affida invece al trio offensivo Sunday-Zunino-Brignone, rientra Cirillo tra i pali
1' si parte con circa sette minuti di ritardo! Gremita come sempre la tribuna del "Chittolina"
Anche la Carcarese ha voluto ricordare Mattia Nasca, tifoso biancoblu scomparso quest'estate in un tragico incidente stradale, con un mazzo di fiori sotto lo spicchio di supporter del Savona
PRIMO TEMPO
Formazioni:
SAVONA: Agostino, Calcagno, Colombo, Giubergia, Schirru, Pili, Cosentino, Galli, Rezi, Silvestri, Sogno. A disposizione: Fresia, Gemetto, Rignanese, Burchi, Incorvaia, Sassari, Gnecchi, Siracusa, Sadiku. Allenatore: Ninivaggi (Sarpero squalificato)
CARCARESE: Cirillo, Berruti, Moretti, Ravera, Di Mattia, Bablyuk, Sunday, Berretta, Brignone, Zunino, Szerdi. A disposizione: Galletti, Angeli, Bertoni, Chiarlone, Calcagno, Di Giosia, Maresca, Piazza, Akkari. Allenatore: Valmati
Arbitro: Bergonzi di Savona. Assistenti: Penasso di Albenga, Crova di Chiavari