Calcio. Rescissione consensuale tra il Derthona e Riccardo D'Antoni: "Grazie per il tuo impegno"

Il nome di Riccardo D'Antoni non si leggeva più da diverse settimane all'interno delle distinte del Derthona. Un preludio all'imminente separazione tra la società bianconera e la punta di Vado Ligure.
Stamattina è infatti arrivato l'annuncio della rescissione, in attesa di scoprire il nome della nuova destinazione per la punta classe 2002.
Il comunicato:
Il Derthona FBC comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con D’Antoni.
A lui va il nostro ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati durante il periodo in bianconero.
In bocca al lupo per il prosieguo della carriera