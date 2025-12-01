 / Calcio

Calcio | 01 dicembre 2025, 14:03

Calcio. Rescissione consensuale tra il Derthona e Riccardo D'Antoni: "Grazie per il tuo impegno"

Calcio. Rescissione consensuale tra il Derthona e Riccardo D'Antoni: &quot;Grazie per il tuo impegno&quot;

Il nome di Riccardo D'Antoni non si leggeva più da diverse settimane all'interno delle distinte del Derthona. Un preludio all'imminente separazione tra la società bianconera e la punta di Vado Ligure.

Stamattina è infatti arrivato l'annuncio della rescissione, in attesa di scoprire il nome della nuova destinazione per la punta classe 2002.
 

Il comunicato:

Il Derthona FBC comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con D’Antoni.

A lui va il nostro ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati durante il periodo in bianconero.

In bocca al lupo per il prosieguo della carriera

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium