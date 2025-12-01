Calciomercato. La Baia Alassio procede a fari spenti, in campo Caredda contro il Finale

E' una Baia Alassio che si muove a fari spenti a livello di mercato.
Le vespe ormai tesserano giocatori e li mandano in campo, cercando anche l'effetto sorpresa nei confronti degli avversari.
Dopo Martini, ecco a centrocampo anche Stefano Caredda, un giocatore che ha davvero bisogno di poche presentazioni, soprattutto all'interno dell'area del ponente savonese.
Per Caredda, ex di Albenga, Ceriale, Soccer Borghetto e Savona è giunto quindi il momento del ritorno in campo, dopo l'ultima esperienza in biancoblu sotto la guida di mister Ermanno Frumento.