Calcio | Il Pietra Ligure non soffre di vertigini, 2-0 nell'anticipo all'Athletic Club Albaro e vetta confermata

Un altro fine settimana da capolista per il Pietra Ligure.
I biancocelesti hanno fatto loro l'anticipo contro l'Atlhletic Club Albaro cambiando marcia alla Sciorba durante i secondi 45 minuti di gioco.
Primo tempo con poche emozioni: la compagine ha provato a impostare un pressing aggressivo per ostacolare la manovra della formazione di mister Moraglia.
Nelle battute iniziali non ci sono state azioni di rilevo, salto una rete annullata a Ginamarco Insolito.
L'opportunità più nitida per i locali è arrivata al 20' con Revello, murato dalla difesa biancoceleste.
Il match si sbloccaal 74': al termine di un'azione insistita avviata dalla coppia Giglio-Gabriele Insolito, Fatnassi trova lo spazio per calciare in maniera impeccabile verso la porta albarina, firmando il 1-0.
Sotto di un gol, l'Athletic prova a reagire ma si scontra con l'ottima reattività di Vernice, decisivo nel dire di no al doppio tentativo di Marrale e Revello.
All'89' il Pietra chiude i gioci: Giglio verticalizza per Castrofilippo, che a tu per tu con il portiere non perdona e fissa il punteggio sul definitivo 2-0.
ATHLETIC CLUB ALBARO – PIETRA LIGURE 0-2
MARCATORI: 75' Fatnassi - 89' Castrofilippo
ATHLETIC CLUB ALBARO: Bartoletti, D’Arrigo, T. Bozzo, A. Marrale, Parodi, Tassotti, Pacciani, Gaspari, Revello, Pagano, G. Marrale.
A disposizione: J. Bozzo, Alberti, Massa, Di Pietro, Gatto, Serpe, Moscatelli, Renna, Callea.
Allenatore: Gallotti.
PIETRA LIGURE: Vernice, Leo, Ravoncoli, Odasso, Balla, Ga. Insolito, Giglio, Celella, Iorio, Fatnassi, Gi. Insolito.
A disposizione: Duberti, Gasco, Dominici, Mazzon, Aspesi, Secco, Castrofilippo, Farrauto, Santana.
Allenatore: Moraglia.
ARBITRO: Trabucco (Chiavari)
ASSISTENTI: Amadei (Genova) e Fantino (Savona)