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Calcio | 17 ottobre 2026, 18:06

Calcio | Il Pietra Ligure non soffre di vertigini, 2-0 nell'anticipo all'Athletic Club Albaro e vetta confermata

A segno Fatnassi e Castrofilippo

Calcio | Il Pietra Ligure non soffre di vertigini, 2-0 nell'anticipo all'Athletic Club Albaro e vetta confermata

Un altro fine settimana da capolista per il Pietra Ligure.

I biancocelesti hanno fatto loro l'anticipo contro l'Atlhletic Club Albaro cambiando marcia alla Sciorba durante i secondi 45 minuti di gioco.

Primo tempo con poche emozioni: la compagine ha provato a impostare un pressing aggressivo per ostacolare la manovra della formazione di mister Moraglia.

Nelle battute iniziali non ci sono state azioni di rilevo, salto una rete annullata a Ginamarco Insolito.

L'opportunità più nitida per i locali è arrivata al 20' con Revello, murato dalla difesa biancoceleste. 

Il match si sbloccaal 74': al termine di un'azione insistita avviata dalla coppia Giglio-Gabriele Insolito, Fatnassi trova lo spazio per calciare in maniera impeccabile verso la porta albarina, firmando il 1-0.

Sotto di un gol, l'Athletic prova a reagire ma si scontra con l'ottima reattività di Vernice, decisivo nel dire di no al doppio tentativo di Marrale e Revello

All'89' il Pietra chiude i gioci: Giglio verticalizza per  Castrofilippo, che a tu per tu con il portiere non perdona e fissa il punteggio sul definitivo 2-0.
 

ATHLETIC CLUB ALBARO – PIETRA LIGURE 0-2

MARCATORI: 75' Fatnassi - 89' Castrofilippo

 

ATHLETIC CLUB ALBARO: Bartoletti, D’Arrigo, T. Bozzo, A. Marrale, Parodi, Tassotti, Pacciani, Gaspari, Revello, Pagano, G. Marrale.

A disposizione: J. Bozzo, Alberti, Massa, Di Pietro, Gatto, Serpe, Moscatelli, Renna, Callea.

Allenatore: Gallotti.

 

PIETRA LIGURE: Vernice, Leo, Ravoncoli, Odasso, Balla, Ga. Insolito, Giglio, Celella, Iorio, Fatnassi, Gi. Insolito.

A disposizione: Duberti, Gasco, Dominici, Mazzon, Aspesi, Secco, Castrofilippo, Farrauto, Santana.

Allenatore: Moraglia.

 

ARBITRO:  Trabucco (Chiavari)

ASSISTENTI: Amadei (Genova) e Fantino (Savona)

Redazione

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