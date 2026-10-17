Calcio | Il Vado non vuole fermarsi, ostacolo Sambenedettese al Sivori

Il Vado torna in campo questo pomeriggio al Sivori di Sestri Levante, dove alle 14.30 affronterà la Sambenedettese nella decima giornata del campionato di Serie C. I rossoblù arrivano all’appuntamento dopo il successo sul campo del Perugia, risultato che ha confermato gli effetti positivi dell’avvicendamento in panchina e portato a sette i punti conquistati nelle tre partite della gestione Giancarlo Riolfo.

La posizione in classifica degli avversari, penultimi con sei punti, non deve però indurre a sottovalutare l’impegno. La formazione marchigiana ha raccolto quattro punti nelle ultime due gare e, nonostante le difficoltà incontrate finora, ha dimostrato di poter restare in partita anche contro avversarie di livello. Inoltre, il rendimento esterno offre indicazioni da non trascurare: proprio quattro dei sei punti complessivi sono arrivati lontano da casa, compresa l’unica vittoria stagionale, ottenuta sul campo del Grosseto.

Sul fronte della disponibilità dei giocatori, il Vado recupera Piana, che ha scontato la squalifica, e Ghezzi, nuovamente a disposizione dopo lo stop delle ultime settimane. Restano invece indisponibili Malanca, Lionetti e Saltarelli. Per quest’ultimo, le prime valutazioni sull’infortunio muscolare hanno comunque ridimensionato le preoccupazioni iniziali emerse dopo la gara di Perugia.

Ecco il programma del fine settimana, dopo il 4-4 nell'anticipo tra Livorno e Grosseto.



