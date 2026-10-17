Calcio | Prima Categoria B. Sabato quasi a pieno regime, Valsecca e Rabona sulla strada di Priamar e Sassello

Si inizierà alle 14 e si proseguirà fino al tardo pomeriggio: fatta eccezione per una sola gara, il programma della quarta giornata del girone B di Prima Categoria si disputerà interamente oggi.
L'unico posticipo è quello tra San Giovanni Battista e Voltri, in calendario domani pomeriggio.
Oggi scenderanno in campo anche Priamar e Sassello, entrambe alla ricerca della prima vittoria stagionale.
I rossoblu saranno ospiti del Valsecca, in una sfida delicata per la zona bassa della classifica. Match complicato anche per i valligiani, attesi dal Rabona Bia dell'Acciaio.