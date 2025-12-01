Edizione locale
giovedì 04 dicembre
Calcio. Seconda Categoria. L'Albingaunia Under 21 vince il recupero, tre punti e aggancio sulla Villanovese
Calcio, Prima Categoria A. Le sanzioni nei quattro gironi liguri
Giudice Sportivo, Promozione. Ghiande e pane masticato verso i guardalinee, tra i giocatori si arriva a quattro giornate di squalifica
Calcio, Eccellenza. Multe e squalifiche per San Francesco e Carcarese, sono sette i giocatori fermi per un turno
Calciomercato. Albingaunia, ufficiale l'ingaggio di Edward Molina
Calcio. Coppa Italia di Eccellenza, Pietra Ligure e Fezzanese il 6 gennaio alla "Sciorba"
Calciomercato. Tre colpi per il Cisano: fatta per Quartieri, Gattuso e Luigi Carastro
Calcio. Dego - Albingaunia nuovamente rinviata, per l'attacco bianconero è in arrivo Molina
Calcio. Anche il Little Club James supera al Riva il Pontelungo. Subito in campo Giacomo Puddu, in arrivo Pusceddu e Barbero
Calcio. La San Francesco Loano ritrova i tre punti dopo un mese, ufficiali gli arrivi di Halaj e Di Lorenzo
Giudice Sportivo, Promozione. Una gara a porte chiuse per il Pontelungo, le sanzioni nei due gironi regionali
Calcio, Celle Varazze. Le dediche di Mitu dopo la vittoria sul Pietra: "Questo club si merita delle belle soddisfazioni, mister Pisano sta lavorando tanto anche mentalmente" (VIDEO)
Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutti i provvedimenti nei gironi liguri, nuovo punto di penalità per il Borgio Verezzi
01 dicembre 2025, 15:56
Calcio, Promozione. La Baia Alassio torna a vincere battendo il Finale 2-1: gli scatti del successo delle vespe (FOTOGALLERY)
di Castagna e Mehmetaj le marcature dei gialloneri, Tona per i padroni di casa
Eric Parodi
