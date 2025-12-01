 / Calcio

Calcio | 01 dicembre 2025, 15:56

Calcio, Promozione. La Baia Alassio torna a vincere battendo il Finale 2-1: gli scatti del successo delle vespe (FOTOGALLERY)

di Castagna e Mehmetaj le marcature dei gialloneri, Tona per i padroni di casa

Calcio, Promozione. La Baia Alassio torna a vincere battendo il Finale 2-1: gli scatti del successo delle vespe (FOTOGALLERY)

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium