Allerta Meteo | Arpal aggiorna orari e livelli, lunedì in giallo

Nuovo aggiornamento sull’allerta meteo che sta interessando la Liguria. Sulla base delle previsioni dell'ARPAL, la Protezione Civile Regionale ha aggiornato i livelli di allerta per l'intera giornata di oggi, domenica 18 ottobre 2026, e per quella di domani, lunedì 19 ottobre.

A preoccupare gli esperti è una forte convergenza tra i venti settentrionali a Ponente e le correnti più calde e umide da Est/Sud-Est sul Centro-Levante, fenomeno che sta favorendo la formazione di temporali forti e stazionari.



Domenica 18 Ottobre: Allerta Arancione su Centro, Entroterra e Levante

Per la giornata odierna è confermata un'elevata probabilità di rovesci e temporali di forte intensità su gran parte della regione:

Zona B (Lungo la costa da Spotorno a Camogli, Genova inclusa), Zona D (Val Bormida e Valle Stura) e Zona E (Val d'Aveto, Val Trebbia e Valle Scrivia): Allerta ARANCIONE per temporali e criticità idrogeologica sui bacini piccoli e medi dalle ore 12:00 fino alle 23:59 di stasera. Per i bacini grandi delle zone D ed E resta attiva l'allerta gialla.

Zona A (Ponente ligure, da Ventimiglia a Noli) e Zona C (Spezzino e Tigullio): Allerta GIALLA dalle ore 12:00 fino alle 23:59 per bacini piccoli e medi.

Venti: Moderati con raffiche tra i 40 e i 50 km/h da Sud-Est sul Centro-Levante e da Nord-Est a Ponente.



Lunedì 19 Ottobre: Prolungamento fino al pomeriggio

Il maltempo proseguirà anche nella prima parte della settimana. Dalla mezzanotte e fino al primo pomeriggio di domani, lunedì 19 ottobre, sono previsti ulteriori rovesci intensi.

Zone A, B e D: Allerta GIALLA attiva dalla mezzanotte di stasera fino alle 13:59 di domani sui bacini piccoli e medi (per la Zona A e B la criticità gialla proseguirà per la notte e la mattinata).

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Zone C ed E: Il livello di allerta passerà a VERDE a partire dalla mezzanotte. Tuttavia, la probabilità di fenomeni temporaleschi isolati ma intensi resta presente fino al pomeriggio.

Venti e Tendenza: Nel corso di lunedì si assisterà a un rinforzo dei venti settentrionali, che risulteranno fino a forti sulla Zona A (Ponente). A partire dalle ore 14:00 di lunedì, la situazione tornerà gradualmente alla normalità con il passaggio a verde su tutte le zone di allertamento.



