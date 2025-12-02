Calciomercato. Rotta verso levante per Riccardo D'Antoni, la punta vadese riparte dalla Lavagnese

L'annuncio:

Punta centrale, savonese, classe 2002, Riccardo cresce calcisticamente tra Vado e Torino, spicca il volo nella stagione 2021/2022, ingaggiato dal Modena in serie C, vive successivamente le esperienze con Pistoiese in serie C e ancora Modena, nella stagione 22/23 si accasa allo United Riccione in serie D, nella successiva 23/24 arriva al Sestri Levante in serie C, dove però non giocherà neanche un minuto di quel campionato, vittima di un brutto infortunio al ginocchio in allenamento, che lo terrà fuori tutta la stagione.

Lascia Sestri nella stagione 24/25 per la Sanremese e a luglio di quest’anno approda al Derthona sempre serie D girone A, dove realizza un gol in 8 presenze, resta fino a fine novembre, prima di arrivare alla corte del Presidente Compagnoni. In totale, 20 presenze tra i professionisti ed 1 gol, 123 presenze in serie D e 29 marcature e 7 assist, Riccardo viene a rinforzare la fase offensiva della Lavagnese, con grandi ambizioni di ben figurare.

A Riccardo, da parte del Presidente Compagnoni e di tutto lo Staff, un ben arrivato in Via

Riboli, per un fine 2025 e soprattutto un 2026 di grandi soddisfazioni.



