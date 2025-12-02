Calcio, Promozione. Si torna in campo domani sera: le designazioni per i sei recuperi della 10ma giornata

Fischio d'inizio domani sera (3 dicembre, ndr) alle ore 20 per sei gare rinviate causa maltempo lo scorso 16 novembre, nel campionato di Promozione - Girone A.
Ecco le designazioni:
ALBISSOLE 1909 – MASONE
Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)
Assistenti: Giacomo Ferrari (Genova), Luca Agresta (Genova)
FINALE LIGURE – NEW BRAGNO CALCIO
Arbitro: Andrea Martino (Savona)
Assistenti: Andrea Dellerba (Imperia), Nicolo' Filippi (Savona)
LEGINO 1910 – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistenti: Mario Preci (Savona), Filippo Ferrara (Savona)
PONTELUNGO 1949 – LITTLE CLUB JAMES
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistenti: Davide Biggi (Genova), Filippo Morbelli (Albenga)
SERRA RICCO' 1971 – BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
Assistenti: Federico Di Benedetto (Novi Ligure), Sebastiano Cavanna (Novi Ligure)
SUPERBA CALCIO 2017 – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistenti: Catello Gasparo (Genova), Luca Prastaro (Genova)