Calcio | 02 dicembre 2025, 16:45

Calcio, Promozione. Si torna in campo domani sera: le designazioni per i sei recuperi della 10ma giornata

Squadre in campo per le gare rinviate causa maltempo a novembre

Luca Savino, arbitrerà il Savona a Genova contro la Superba

Fischio d'inizio domani sera (3 dicembre, ndr) alle ore 20 per sei gare rinviate causa maltempo lo scorso 16 novembre, nel campionato di Promozione - Girone A.

Ecco le designazioni:

ALBISSOLE 1909 – MASONE

Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)
Assistenti: Giacomo Ferrari (Genova), Luca Agresta (Genova)


FINALE LIGURE – NEW BRAGNO CALCIO

Arbitro: Andrea Martino (Savona)
Assistenti: Andrea Dellerba (Imperia), Nicolo' Filippi (Savona)


LEGINO 1910 – SAMPIERDARENESE

Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistenti: Mario Preci (Savona), Filippo Ferrara (Savona)


PONTELUNGO 1949 – LITTLE CLUB JAMES

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistenti: Davide Biggi (Genova), Filippo Morbelli (Albenga)


SERRA RICCO' 1971 – BAIA ALASSIO AUXILIUM

Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
Assistenti: Federico Di Benedetto (Novi Ligure), Sebastiano Cavanna (Novi Ligure)


SUPERBA CALCIO 2017 – SAVONA F.B.C. 1907

Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistenti: Catello Gasparo (Genova), Luca Prastaro (Genova)

Redazione

