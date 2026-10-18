Calcio | La Baia Alassio sorprende e batte la Virtus Sanremese, mister Sardo: "Gara Vinta con il coltello tra i denti. Serviva una prova di grande carattere»

E' stato un riscatto immediato quello della Baia Alassio. La formazione di mister Sardo ha riassaporato i tre punti battendo 2-1 la Virtus Sanremese, grazie ai gol realizzati da Castagna e Beluffi.



Mister, una vittoria importantissima dopo lo scivolone della scorsa settimana a Masone. Ha capito la vera identità della sua squadra?

In questo momento siamo un’altalena: andiamo su e giù. Però oggi abbiamo fornito una prestazione davvero solida, proprio su quegli aspetti su cui ho martellato la squadra per tutta la settimana. Bisognava essere brutti, sporchi e cattivi, arrivare per primi sulla seconda palla e da lì ripartire. E i ragazzi lo hanno fatto.»



Un bell'inversione di tendenza rispetto alla gara della scorsa settimana

«Esatto. A Masone abbiamo messo in campo 35 minuti di calcio spettacolare, ma siamo usciti sconfitti per 4-1. In questo campionato bisogna anche saper essere pragmatici. Oggi abbiamo fatto una partita completamente diversa: meno fronzoli, palla sopra e massima concentrazione in fase difensiva. Su quattro o cinque occasioni nitide ne abbiamo capitalizzate due, e questo alla fine fa tutta la differenza nel calcio.»



Una vittoria firmata dallo spirito di gruppo e dal sacrificio individuale.

«Assolutamente sì. È stata una prestazione di fame, di voglia e di applicazione. Ho visto giocatori che finalmente si sono "sporcati le mani". Domenica scorsa sembrava quasi che non volessimo neanche sporcare la maglia, cosa inammissibile. Oggi invece c’è stato il giusto atteggiamento da parte di tutti.

Di fronte avevamo una squadra fortissima, costruita per vincere il campionato. Ricordando la gara persa in casa contro la Praese, ci dicevamo che da qualche parte quei tre punti andavano recuperati. Considerata la caratura dell'avversario, questa era la classica partita dove potevi mettere in conto di perdere: aver portato a casa i tre punti equivale a un riscatto importante.»